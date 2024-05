Argentinische FIFA-Legenden sprechen über den dritten WM-Titel

„Der dritte Stern war die Erfüllung eines Traums. Die Vorfreude war riesig, als wir in Katar ankamen, wo viele Argentinier waren, die auf diesen Augenblick warteten. Als wir es dann tatsächlich geschafft hatten, waren wir überglücklich“, sagt Zanetti, der mit 145 Länderspielen in der ewigen Liste seines Nationalteams hinter Javier Mascherano (147) und Lionel Messi (bis jetzt 180) den dritten Platz belegt.

Verón stand bei den Weltmeisterschaften 1998 in Frankreich und 2002 in Korea/Japan gemeinsam mit Zanetti im Kader. In Frankreich erreichten die Argentinier das Viertelfinale, 2002 schieden sie überraschend bereits nach der Gruppenphase aus. Für ihn war der dritte WM-Titel etwas ganz Besonderes. „Darauf hatten wir schon lange gewartet [seit dem Titelgewinn 1986 in Mexiko]“, erklärt La Brujita, der darüber hinaus an der Auflage von 2010 in Südafrika teilnahm, wo Argentinien ebenfalls ins Viertelfinale einzog.