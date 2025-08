Präsentation der technischen Studiengruppe der FIFA für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

Die FIFA präsentierte heute die technische Studiengruppe (TSG), die topmoderne Analysen aller Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ erstellt und so das weltweite Fussballverständnis verbessert und fördert. Die TSG wird von Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, angeführt. Die weiteren Mitglieder sind Jürgen Klinsmann (Deutschland), Alberto Zaccheroni (Italien), Cha Du-Ri (Republik Korea), Sunday Oliseh (Nigeria), Faryd Mondragon (Kolumbien) und Pascal Zuberbühler (Schweiz). Unterstützt wird die TSG von Ulf Schott, dem Leiter der FIFA-Abteilung für das Hochleistungsprogramm, Chris Loxston, dem Leiter der FIFA-Arbeitsgruppe für Fussballleistungsanalyse, sowie einem Team von Fussballanalysten, Dateningenieuren, Datenwissenschaftlern und Leistungsanalysten in Katar und Wales. Während der WM präsentiert die FIFA dem weltweiten TV- und Onlinepublikum, den teilnehmenden Teams und den Spielern die modernsten Messgrössen und Leistungsdaten der WM-Geschichte. Der Enhanced-Football-Intelligence-Dienst, der vom FIFA-Hochleistungsteam unter der Leitung von Arsène Wenger entwickelt wurde, liefert neue und interessante Daten, die bei und nach jedem Spiel in Form erweiterter Realität und traditioneller Grafiken aufbereitet werden und so für eine noch spannendere Berichterstattung und Analyse jedes Turnierspiels sorgen. Neben den Spielen analysiert die TSG auch künftige Trends und Standards sowie deren Auswirkungen auf die Trainerausbildung und die Nachwuchsförderung. „Wir möchten das Spielgeschehen beschreiben, analysieren und interpretieren, um technische Experten und Fussballfans im Allgemeinen zu inspirieren“, sagte Arsène Wenger. „Wir erheben nicht nur mehr Daten denn je, sondern suchen auch nach der richtigen Balance zwischen technischer Expertise und Daten. Und wir wollen die Menschen bereits während des Turniers und nicht erst nach Monaten über unsere technischen Beobachtungen informieren.“

Das Team in Katar wird in den Stadien die Spielsysteme, die taktischen Strategien und die Leistungen der einzelnen Spieler mit Blick auf die Vergabe der FIFA-Preise beim Finale analysieren. Die TSG-Mitglieder werden von einem grossen Team von Analysten unterstützt, die die Leistung jedes einzelnen Spielers beobachten, verfolgen und codieren, dabei die Bewegungen mit und ohne Ball aufzeichnen und ermitteln, wie oft ein Spieler die gegnerischen Reihen durchbricht und wie viel Druck er auf den ballführenden Gegner ausübt. Bei der Analyse werden pro Spiel mehr als 15 000 Datenpunkte erfasst. Die TSG ist Teil des innovativen FIFA-Ausbildungszentrums, das Spielern und Trainern rund um die Welt offensteht. Die Online-Akademie bietet umfassende technische Fussballdaten sowie von führenden Sportexperten entwickelte Lehrmittel. Sie ist damit Sinnbild für das Bestreben der FIFA, die Technologie zum Nutzen des Fussballs weltweit zu fördern. Über die TSG Jürgen Klinsmann: Gewinn des WM-Titels 1990 als Spieler mit der BR Deutschland und Trainer des deutschen Nationalteams, das bei der Heim-WM Platz drei belegte. Sunday Oliseh: herausragender defensiver Mittelfeldspieler, der für Nigeria zwei Weltmeisterschaften bestritten und für Klubs wie Juventus Turin, Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund gespielt hat. Alberto Zaccheroni: 35-jährige Trainerkarriere mit Stationen in vier Ländern, u. a. in Italien bei AC Milan, Inter Mailand, Lazio Rom, Juventus Turin und dem FC Turin. Cha Du-Ri: 76-facher koreanischer Nationalspieler, der mit seinem Land zwei Weltmeisterschaften bestritten hat, darunter auch die Heim-WM 2002 mit dem historischen Einzug ins Halbfinale. Den grössten Teil seiner Klubkarriere verbrachte er in Europa. Faryd Mondragon: 51 Länderspiele für sein Land in mehr als zwei Jahrzehnten, Teil des kolumbianischen Nationalteams bei den WM-Endrunden 1994 und 1998 sowie erneut 2014 im Alter von 43 Jahren zum Abschluss seiner glanzvollen Karriere. Pascal Zuberbühler: 51-facher Schweizer Nationalspieler und heute leitender FIFA-Fussballexperte. Bei der WM 2006 in Deutschland war er der erste und bis heute einzige Torhüter, der bei einer WM ohne Gegentor ausgeschieden ist.