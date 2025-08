Der umfassendste und tiefgreifendste Konsultationsprozess, den der Fussball je erlebt hat

Der Gipfel mit ausführlichen Präsentationen von Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, und Jill Ellis, die als Trainerin zwei Mal die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft gewann und die die Leitung des Technischen Beratungsgremiums zur Zukunft des Frauenfussballs der FIFA übernommen hat, bot den FIFA-Mitgliedsverbänden eine Plattform, um ihre Ansichten im Rahmen der laufenden Konsultation zum zukünftigen internationalen Spielkalender zu äußern. Der internationale Spielkalender terminiert die Länderspieltage und die Spieltage, an denen die Spieler von Ihren Klubs freigestellt werden müssen, um an internationalen Begegnungen teilnehmen zu können. Daher spielt dieser Kalender eine zentrale Rolle im ständigen Wachstum des Fussballs in allen Ländern und auf allen Ebenen. "Dieser erste Gipfel war ein Meilenstein im Konsultationsprozess, da er den FIFA-Ratsmitgliedern und über 200 FIFA-Mitgliedsverbänden gleichzeitig die Möglichkeit gab, Vorschläge zu unterbreiten, Fragen zu stellen und Themen offen und transparent zu diskutieren", erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach dem vierstündigen Treffen. "Wir wollen bei diesem Projekt einen ganzheitlichen Ansatz mit einer globalen Herangehensweise verfolgen. Alle vier Jahre veranstaltet die FIFA ein Turnier, das einen Monat lang dauert und zur Entwicklung des Fussballs in 211 Mitgliedsverbänden und der anderen FIFA-Wettbewerbe beiträgt. Die FIFA hat Interesse an einer Weiterentwicklung des Fussballs weltweit, aber dies kann nur realisiert werden, wenn regelmäßig noch erfolgreichere Wettbewerbe stattfinden. Die neue FIFA ist offen für diese Art von Dialog, da wir bestrebt sind, die bestmöglichen Lösungen für den Frauen-, Männer- und Juniorenfussball zu finden, sowohl im Hinblick auf den internationalen Spielkalender als auch die Reform der Endrunden." Der FIFA-Präsident skizzierte den Zeitplan des Konsultationsprozesses, der in seiner ersten Phase unter Spielern und Trainern begann und nun in eine zweite Phase mit Mitgliedsverbänden, Konföderationen und Interessengruppen, insbesondere den Fans, übergegangen ist. Anschließend wird im November 2021 ein ausführlicher Bericht veröffentlicht, bevor zum Jahresende ein weiterer weltweiter Gipfel veranstaltet werden soll.