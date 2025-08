Fussball rückt soziale Anliegen bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ ins Rampenlicht

Themen in Absprache mit den 32 teilnehmenden Teams, Spielerinnen und UNO-Agenturen ausgewählt

Fussball bedeutet Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung und Leidenschaft – zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

„Fussball vereint die Welt und unsere globalen Veranstaltungen wie die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft haben die einzigartige Kraft, die Menschen zusammenzubringen und Freude, Begeisterung und Leidenschaft zu verbreiten“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Der Fussball kann aber noch mehr. So kann er überaus wichtige soziale Anliegen in den Fokus rücken. Nach überaus offenen Gesprächen mit Interessengruppen, darunter die FIFA-Mitgliedsverbände und die Spielerinnen, werden wir bei allen 64 Spielen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft für soziale Anliegen wie die Gleichstellung der Geschlechter, die Friedensförderung, den Kampf gegen Hunger, die Bildung und die Bekämpfung häuslicher Gewalt werben.“

FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura sagte: „Es geht nicht nur um das Geschehen auf dem Spielfeld. Wir wollen uns mit der Kraft des Fussballs für das Wohl aller einsetzen und unsere Partnerschaften mit UNO-Agenturen zu diesem Zweck nutzen. Wir wollen danke sagen. Danke an die Spielerinnen und die Teams, dass sie sich für diese Anliegen engagieren. Gemeinsam können wir etwas bewirken.“

Schätzungsweise zwei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt werden die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ verfolgen, die damit eine ideale Plattform bietet, um für wichtige soziale Anliegen zu werben. Alle Botschaften werden über die Kapitänsbinden, LED-Banden am Spielfeldrand, grosse Fahnen auf dem Spielfeld, Grossleinwände in den Stadien sowie in den sozialen Medien verbreitet.