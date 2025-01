Internationale Transfers 2024 auf neuem Höchststand

Neue Rekorde im Frauenfussball

2024 haben Klubs weiter in den Frauenprofifussball investiert. Die Gesamtausgaben für Transferentschädigungen sind mit USD 15,6 Millionen mehr als 2,5 Mal so hoch wie 2023 und damit so hoch wie nie zuvor. Insgesamt 695 Klubs waren an internationalen Transfers beteiligt (plus 11,6 %). 109 dieser Klubs gaben für mindestens einen eingehenden Transfer Geld aus (plus 23,9 %), während 124 Klubs für eingehende Transfers Geld erhalten haben (plus 27,8 %).