FIFA-Leitfaden mit Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abwicklung internationaler Transfers

Der erste FIFA-Leitfaden für internationale Spielertransfers enthält detaillierte Informationen über die Nutzung des Transferabgleichungssystems (TMS), in dem alle internationalen Transfers registriert werden müssen, sowie über dessen Bezug zur FIFA-Abrechnungsstelle, die im November 2022 in Betrieb ging. Das TMS wie auch die FIFA-Abrechnungsstelle sollen Transparenz und Integrität im Transfersystem gewährleisten.

