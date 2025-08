Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Issa Hayatou

Nach einer eingehenden Verhandlung und aufgrund der von der Untersuchungskammer erhobenen Informationen kam die rechtsprechende Kammer in ihrem Entscheid zum Schluss, dass Issa Hayatou in seiner Position als CAF-Präsident seine Loyalitätspflicht verletzt hatte, indem er im Namen und im Auftrag der Konföderation eine wettbewerbswidrige Vereinbarung mit Lagardère Sports eingegangen war, die für die CAF nachteilig und mit einem erheblichen Schaden verbunden war (einerseits finanziell in Höhe von EGP 200 Millionen und andererseits auch in Bezug auf ihren Ruf).