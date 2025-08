Sitzung der unabhängigen Ethikkommission in Paris

Die unabhängige Ethikkommission hielt erstmals seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie wieder physisch eine Vollversammlung ab. Sitzungsort war Paris. Unter der Leitung von Martin Ngoga (Vorsitzender der Untersuchungskammer, ehemaliger Generalstaatsanwalt Ruandas und ehemaliger Sondervertreter am Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda) und Vassilios Skouris (Vorsitzender der rechtsprechenden Kammer und ehemaliger Präsident des Europäischen Gerichtshofs) konnten die beim 71. FIFA-Kongress vom 21. Mai 2021 gewählten Mitglieder endlich physisch tagen. Insbesondere die neuen Mitglieder Stefan Buontempo, Pamela Camus, Gregory Delzin, Michael Goodwin, Parusuraman Subramanian und Alena Laptewa) konnten sich erstmals mit ihren amtsälteren Kollegen der beiden Kammern der Ethikkommission über deren Erfahrungen und Tätigkeit in der Kommission austauschen.

Darüber hinaus gab die Sitzung der Kommission und deren Sekretariate Aufschluss über den Stand bei den verschiedenen ethikbezogenen Verfahren, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden, und bot einen Ausblick auf die in den kommenden Monaten und Jahren anstehenden Aufgaben. Neben den Tatbeständen Bestechung und Korruption, die die allermeisten Verfahren in den letzten Jahren betrafen, gibt es - zur Sorge der Kommission - auch immer mehr Fälle zu sexueller und/oder psychologischer Belästigung. Schließlich erörterte die Kommission auch einige wichtige Aspekte im Zusammenhang mit einer möglichen Änderung des FIFA-Ethikreglements. Die Kommission nutzte das Treffen nicht nur für konstruktive Debatten, sondern auch für einen Besuch der jüngst eröffneten FIFA-Zweigstelle in Paris. Weitere Informationen zur Ethikkommission sowie zu deren Zusammensetzung und Entscheiden sind hier zu finden.