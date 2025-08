FIFA veröffentlicht Global Transfer Report 2022 mit Rekordzahlen

Allein die teuersten zehn Transfers sind für 12,5 % der Gesamtsumme der Transferentschädigungen im Jahr 2022 verantwortlich. Von den 2843 Transfers mit Transferentschädigungen machen 100 fast 50 % des Totals aus, wobei einmal mehr die englischen Klubs die Rangliste anführen. Ihre Gesamtausgaben knackten erstmals die Marke von USD 2 Milliarden und beliefen sich auf fast USD 2,2 Milliarden. Mit USD 740,3 Millionen erzielten Klubs aus Frankreich unter allen Verbänden die höchsten Gesamteinnahmen. Bei den eingehenden Transfers erzielten 2022 erstmals die portugiesischen Klubs den höchsten Wert (901), während die brasilianischen Klubs bei den ausgehenden Transfers die Rangliste anführen (998). Weiterhin beeindruckendes Wachstum im Frauenfussball Im Hinblick auf die in Australien und Neuseeland anstehende FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ setzte sich das beeindruckende Wachstum des Profifrauenfussballs auch 2022 fort. Die Zahl der internationalen Transfers hat sich seit 2018 und der zwingenden Anwendung von TMS mehr als verdoppelt. 2022 waren insgesamt 500 Vereine an internationalen Transfers beteiligt, d. h. 22,0 % mehr als 2021 (410). Emilio García Silvero, Rechts- und Compliance-Direktor der FIFA, sagte zu diesen Zahlen: „All diese Zahlen belegen die bemerkenswerte Entwicklung, da immer mehr Spielerinnen Profis werden. 2022 wurden 1555 internationale Transfers registriert. Das sind 19,3 % mehr als im Vorjahr. Mit 119 waren zudem so viele Verbände wie nie zuvor an den internationalen Transfers beteiligt.“

Internationale Transfers von Amateurspielern 2022 wurden mehr als doppelt so viele Amateur- wie Profispieler transferiert. So wechselten insgesamt 49 238 Amateurspieler über die Landesgrenzen hinweg zu einem Klub eines anderen Verbands. 92,3 % dieser Spieler waren Männer. Die globale Reichweite des Amateurfussballs ist wahrlich beeindruckend. So waren 204 der 211 FIFA-Mitgliedsverbände im letzten Jahr mindestens an einem Transfer beteiligt. Der anhaltende Krieg in der Ukraine hinterliess in der letztjährigen Statistik des Amateurfussballs insofern Spuren, als ukrainische Staatsbürger bei Weitem die grösste Gruppe unter allen 2022 transferierten Amateurspielern stellten. Sie waren an 5910 Transfers beteiligt. Dahinter folgten die französischen Spieler mit 3661 Transfers. Der Global Transfer Report 2022 beinhaltet auch Analysen zu anderen Aspekten des Transfermarkts. Der Bericht ist hier und auf fifa.com/legal zu finden.