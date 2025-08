Vorsorgliche Suspendierung eines Trainers in der Demokratischen Republik Kongo durch die FIFA-Ethikkommission

Anfang November 2022 wurden auf verschiedenen Medienplattformen schwere Anschuldigungen in Bezug auf systematische Misshandlung von Minderjährigen innerhalb des kongolesischen Fussballverbands (FECOFA) erhoben. Insbesondere wurden dabei mehrere Fussballtrainer aus verschiedenen Regionen und Ligen in der Demokratischen Republik Kongo bezichtigt, minderjährige Spieler missbraucht zu haben.

In der Folge leitete die Untersuchungskammer der unabhängigen Ethikkommission Voruntersuchungen gegen mehrere Trainer in der Demokratischen Republik Kongo ein, unter anderem gegen Jonathan Bukabakwa, einen ehemaligen Jugendtrainer bei Klubs städtischer Ligen in den Regionen Lipopo und Malebo (EUFKIN-Lipopo und EUFKIN-Malebo).