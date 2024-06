FIFA lanciert zweite Ausgabe des Integritätshandbuchs zur Unterstützung der Mitgliedsverbände im Kampf gegen Spielmanipulation

Wirkungsvolle Bekämpfung von Spielmanipulation nur in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden möglich

Der Fussball ist nicht vor kriminellen Aktivitäten gefeit, die die Integrität von Spielen und Wettbewerben untergraben können. Eine der wichtigsten Aufgaben der FIFA ist der Schutz des Fussballs vor derartigen Bedrohungen, so wie dies auch aus dem ersten der strategischen Ziele der FIFA für die Periode 2023–2027 hervorgeht. Dieses hält fest, dass sich die FIFA verpflichtet, „Methoden oder Praktiken wie Korruption, Doping oder Spielmanipulation zu verhindern, die die Integrität der Spiele, Wettbewerbe, Spieler, Offiziellen und Mitgliedsverbände gefährden oder zu Missbräuchen des Association Football führen könnten“.

Im Vergleich zur ersten Ausgabe noch stärker im Fokus steht der Integritätsaktionsplan, mit spezifischen Inhalten zur Umsetzung von Bildungsinitiativen auf lokaler Ebene. Ein neues Kapitel über die Rechtsprechung bei integritätsbezogenen Verstössen erklärt detailliert das schrittweise Vorgehen, mit dem sichergestellt wird, dass die in Disziplinarverfahren gefällten Entscheidungen rechtlich korrekt sind. Neue Fallstudien runden die aktualisierte Ausgabe ab.

Vorgestellt wurde das Handbuch am zweitägigen FIFA-Integritätsgipfel in Singapur, der sich an die Integritätsbeauftragten der 211 FIFA-Mitgliedsverbände sowie der sechs Konföderationen richtete.