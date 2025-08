Umfassendes FIFA-Dopingkontrollprogramm bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™

Bei der diesjährigen FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ in Indonesien wurde das umfassendste Dopingkontrollprogramm in der Turniergeschichte umgesetzt. Mehr als 200 Urinproben wurden bei und ausserhalb von Wettbewerben entnommen. Hinzu kamen über 40 Stichproben mit getrocknetem Blut, was für dieses Turnier eine Premiere bedeutete.