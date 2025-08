FIFA-Disziplinarkommission sperrt zwei Spieler wegen Dopings

Aufgrund des Vorhandenseins der genannten verbotenen Wirkstoffe (die beide als nicht spezifische Wirkstoffe „S1.1 anabol androgene Steroide“ in der internationalen Verbotsliste 2021 der Welt-Anti-Doping-Agentur stehen) in ihren Proben wurden die beiden Spieler des Verstoßes gegen Art. 6 des FIFA-Anti-Doping-Reglements in Verbindung mit Art. 17 des FIFA-Disziplinarreglements für schuldig befunden. Unter Anrechnung der bereits verbüßten vorläufigen Sperren an die vierjährigen Sperren sind Erick Alejandro Rivera und Sabri Ali Mohamed noch bis zum 5. Oktober 2025 bzw. 11. Januar 2026 gesperrt. Gemäß Art. 30 des FIFA-Anti-Doping-Reglements gilt die Sperre u. a. für alle Arten von Spielen, einschließlich nationaler und internationaler Freundschafts- und Pflichtspiele. Die jeweiligen begründeten Entscheide wurden heute mitgeteilt und auf legal.fifa.com veröffentlicht.