FIFA präsentiert Enhanced Football Intelligence bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

Während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ präsentiert die FIFA dem weltweiten TV- und Onlinepublikum, den teilnehmenden Teams und den Spielern wie nie zuvor in der WM-Geschichte neue Einblicke, Messgrössen und Leistungsdaten. Der Enhanced-Football-Intelligence-Dienst, der vom FIFA-Hochleistungsteam unter der Leitung von Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, entwickelt wurde, bietet neue und interessante Messgrössen für eine spannendere Berichterstattung und Analyse jedes Spiels bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™. Die einzigarten Enhanced-Football-Intelligence-Datensätze werden bei und nach jedem Spiel in Form erweiterter Realität und traditioneller Grafiken aufbereitet. Die neuen Statistiken schlüsseln jeden Bereich des Spiels bis ins kleinste Detail auf und bieten operative Definitionen und zahlreiche Videobeispiele für die klare Definition jeder Aktion. Damit kann nicht nur analysiert werden, was in Ballnähe geschieht, sondern auch die Bewegungen und Interaktionen der Teams und Spieler bei eigenem wie auch bei gegnerischem Ballbesitz.