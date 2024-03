Zentralafrikanische Republik und Guinea überzeugen

Nach einer kurzen Verschnaufpause meldete sich die FIFA Series 2024™ mit sieben Spielen eindrucksvoll zurück. Am vierten Spieltag glänzten erneut die afrikanischen Nationalmannschaften, wobei Kap Verde, Guinea und die Zentralafrikanische Republik jeweils ihren zweiten Sieg verbuchen konnten.

Ergebnisse

FIFA Series 2024 Algerien™ Bolivien - Andorra 1:0

FIFA Series 2024 Aserbaidschan™ Tansania - Mongolei 3:0 Aserbaidschan - Bulgarien 1:1 FIFA Series 2024 Saudiarabien™ A Kap Verde - Äquatorial-Guinea 1:0

FIFA Series 2024 Saudiarabien™ B Guinea - Bermuda 5:1

FIFA Series 2024 Sri Lanka™ Zentralafrikanische Republik - Papua-Neuguinea 4:0 Sri Lanka - Bhutan 2:0

Bolivien - Andorra 1:0 Nach der knappen Niederlage gegen Algerien am vergangenen Freitag beendete Bolivien seine Teilnahme an der FIFA Series 2024™ mit einem hart erkämpften Sieg gegen Andorra. In der 12. Minute ließ Ramiro Vaca mit einem Kopfball am kurzen Pfosten dem Torwart keine Chance. In der verbleibenden Spielzeit versuchte Andorra den Ausgleich zu erzielen, konnte sich jedoch keine klaren Chancen erspielen.

FIFA Series 2024™ | Bolivien 1-0 Andorra 03:00

Tansania - Mongolei 3:0 Nach sieben sieglosen Spielen in Serie hat Tansania in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach einem hart umkämpften Spiel setzten sich die Sterne vom Kilimandscharo mit 3:0 gegen die Mongolei durch und verabschieden sich mit einem Sieg von der FIFA Series 2024 Aserbaidschan™. Den Anfang machte Kelvin John, der in der 49. Minute eine Lücke fand und sein Team in Führung brachte. 14 Minuten später konnte Abdul Sopu erhöhen, ehe Novatus Dismas in der 77. Minute den Schlusspunkt setzte.

FIFA Series 2024™ | Tansania - Mongolei 3:0 03:00

Aserbaidschan - Bulgarien 1:1 Die Nationalmannschaft Aserbaidschans absolvierte ihr letztes Spiel im Rahmen der FIFA Series 2024™. Nach dem 1:0-Sieg gegen die Mongolei am vergangenen Freitag folgte ein 1:1 gegen Bulgarien. Filip Krastev erzielte mit einem Rechtsschuss das erste Tor der Partie und brachte Bulgarien in Führung. Musa Qurbanli erzielte den Ausgleich, und Aserbaidschan warf am Ende alles nach vorne, um den Sieg zu erringen. Ein Schuss von Filip Ozobic verpasste das Gehäuse Bulgariens nur knapp, so dass sich der Gastgeber schlussendlich mit einem Remis zufrieden geben musste.

Kap Verde - Äquatorial-Guinea 1:0 Zwei Spiele, zwei Tore, zwei Siege: eine makellose Bilanz für Kap Verde bei der FIFA Series 2024 Saudiarabien™. Nach dem Sieg gegen Guyana gewannen die Blauen Haie auch dieses rein afrikanische Duell gegen den Achtelfinalisten des letzten CAF Afrikanischen Nationen-Pokals dank eines Treffers von Jovane Cabral.

FIFA Series 2024™ | Kap Verde - Äquatorial-Guinea 1:0 03:00

Guinea - Bermuda 5:1 Eine weitere Machtdemonstration von Guinea bei der FIFA Series 2024™. Gegen Bermuda feierten die Westafrikaner einen klaren 5:1-Sieg. In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Nach elf Minuten musste Bermuda den ersten Gegentreffer durch Morlaye Sylla hinnehmen. Die Mannschaft von Michael Findlay reagierte glänzend und kam nur vier Minuten nach dem Rückstand durch den Ausgleichstreffer von Dante Leverock zurück. Die zweiten 45 Minuten musste Bermuda jedoch mit einem Mann weniger bestreiten, nachdem Leverock kurz vor der Pause für einen Tritt gegen Yasser Balde die Rote Karte gesehen hatte. Mohamed Bangoura (48.), Kandet Diawara (53.), Jules Keita (61.) und Mamadou Kane (70.) brachten den zweiten Sieg für Guinea in trockene Tücher.

FIFA Series 2024™ | Guinea - Bermuda 5:1 03:00

Zentralafrikanische Republik - Papua-Neuguinea 4:0 Die Zentralafrikanische Republik hat die FIFA Series 2024 Sri Lanka™ mit einem weiteren Sieg abgeschlossen. Nach dem deutlichen 6:0 gegen Bhutan folgte ein souveräner 4:0-Erfolg gegen Papua-Neuguinea. Die Elf von Raoul Savoy sorgte in der ersten Halbzeit mit Toren von Christian-Theodor Yawanendji-Malipangou (11.) und einem Doppelpack von Tieri Godame (25. und 45.) für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit konnte sich Godame mit einem weiteren Treffer (79.) in die Torschützenliste eintragen.

FIFA Series 2024™ | Zentralafrikanische Republik - Papua-Neuguinea 4:0 03:00

Sri Lanka - Bhutan 2:0 Nach der beeindruckenden Leistung gegen Papua-Neuguinea ging Sri Lanka als leichter Favorit in das Spiel gegen Bhutan - auch wenn Sri Lanka derzeit auf Platz 204 der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste zu finden ist, während Bhutan auf Platz 184 rangiert. Am Ende konnte der Gastgeber der FIFA Series 2024 Sri Lanka™ den südasiatischen Rivalen dank der Treffer von Dillon De Silva (46.) und James Kelaart (55.) mit 2:0 besiegen.

FIFA Series 2024™ | Sri Lanka - Bhutan 2:0 03:00

Die nächsten Spiele