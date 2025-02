Meilenstein für FIFA-Talentakademie in Mauretanien und den Fussball in Afrika

FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis bei Feier zu Ehren der Fortschritte in Mauretanien dabei

Die Entwicklung von Mauretaniens FIFA-Talentakademie wurde in der Hauptstadt Nouakchott mit einer besonderen Veranstaltung gefeiert. Die Anlage ist das jüngste Beispiel für die enormen Fortschritte, die dank dem FIFA-Talentförderprogramm (TDS) möglich sind.

Es war die erste solche Feier in Afrika. Neben der Akademie in Mauretanien sind weltweit bereits über 20 FIFA-Talentakademien in Betrieb. Die Veranstaltung unterstreicht Mauretaniens Engagement für die Nachwuchsförderung.