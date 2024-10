FIFA-Talentförderprogramm voll angelaufen

Reglement für vollen Betriebszyklus 2023–2026 vom FIFA-Rat verabschiedet und vom FIFA-Kongress in Ruanda begrüsst

Das TDS soll insbesondere die Standards im Nationalteamfussball rund um die Welt sowohl bei den Männern als auch den Frauen steigern und so getreu dem Ziel der FIFA die langfristige globale Talentförderung unterstützen.

"Dies ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Nationalteams weltweit. Mit einem koordinierten, ganzheitlichen und wissenschaftlichen Ansatz wollen wir auf der ganzen Welt Talentförderkonzepte entwickeln, um jedem Talent eine Chance zu geben. Wir wollen in den Ländern präsent sein, unsere Trainer vor Ort schicken, in jedem Land eine Akademie oder ein Leistungszentrum gründen und so über vier Jahre Talente fördern. 2023 ist deshalb für uns ein sehr wichtiges Jahr", betonte Wenger.