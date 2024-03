FIFA Series erschliesst Sri Lanka „positive Erkenntnisse“

Jaswar Umar, der Präsident des Fussballverbands von Sri Lanka, bezeichnet die FIFA Series als „Meilenstein“ für die globale Entwicklung des Spiels

Sri Lanka gehört zu den fünf Gastgebernationen der im Märzfenster 2024 des internationalen Spielkalenders lancierten FIFA Series-Pilotphase

Nationalteams aller sechs Konföderationen sind auf drei Kontinenten mit von der Partie und profitieren auf und abseits des Spielfelds

Jaswar Umar, der Präsident des Fussballverbands von Sri Lanka, ist überzeugt, dass die FIFA Series für „positive Erkenntnisse“ und einen enormen Schub für den Fussball in seinem Land und auch in vielen vergleichbaren Ländern überall auf der Welt sorgen wird.

Sri Lanka ist eine der fünf Gastgebernationen auf drei Kontinenten, die an der Pilotphase der FIFA Series teilnehmen, an der 24 Teams aus allen sechs FIFA-Kontinentalverbänden beteiligt sind. Die FIFA Series-Pilotphase wird im Märzfenster 2024 des internationalen Männer-Spielkalenders durchgeführt. Da die FIFA Series jeweils in geraden Jahren stattfinden wird, ist die erste volle Austragung für 2026 geplant.

Gemäss den strategischen Zielen für den Weltfussball 2023–2027 wurde nach dem Beschluss des FIFA-Rats vom Dezember 2022 die FIFA Series mit dem ausdrücklichen Ziel lanciert, Nationalmannschaften – nach den Worten von FIFA-Präsident Gianni Infantino – „mehr bedeutungsvolle Spiele zu ermöglichen, die viel mehr wertvolle Fussballkontakte für Spieler, Teams und Fans bedeuten und einen konkreten Beitrag zur Fussballförderung leisten.“

Die Nationalteams von Bhutan, der Zentralafrikanischen Republik und Papua-Neuguinea sind nach Sri Lanka gereist und treten dort im Rahmen der diesjährigen FIFA-Series zu Freundschaftsspielen an. Weder die Männer- noch die Frauen-Nationalteams Sri Lankas konnten sich bislang für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ oder einen AFC Asien-Pokal qualifizieren. Entsprechend selten sind die Gelegenheiten, sich mit Gegnern aus anderen Teilen der Welt zu messen. Genau dies wird sich dank der FIFA Series ändern. Verbandspräsident Umar ist überzeugt, dass dies der Gesamtsituation des Fussballs in Ländern wie Sri Lanka nur zugutekommen kann.ar is convinced it can only enhance the football ecosystem in countries like his.

„Ich sehe die FIFA Series als einen der Meilensteine für die Entwicklung in den Ländern, die auf einer niedrigeren Stufe stehen. Sie ist eine grossartige Gelegenheit für Länder, die mehr Wettbewerbe oder Freundschaftsspiele über kontinentale Grenzen hinweg brauchen. Ich bin sicher, dass die FIFA dies fortsetzen wird. Wir laden alle Länder, alle Mitgliedsverbände ein, diese Veranstaltung in jedem geraden Jahr zu unterstützen und die FIFA Series mit deutlich höherem Niveau, deutlich mehr finanzieller Unterstützung und deutlich mehr kommerzieller Unterstützung voranzubringen. Die FIFA Series sollte definitiv fortgesetzt werden“, so der Verbandspräsident. Das Männer-Nationalteam Sri Lankas rangiert in der aktuellen FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste auf Platz 204 und das Frauen-Nationalteam auf Platz 157.

„Die FIFA Series vermittelt uns neue Wege für die Ausrichtung von Veranstaltungen mit verschiedenen Standards und Richtlinien und zeigt uns, wie man das Niveau internationaler Wettbewerbe steigert. Das sind gute und wichtige Lerneffekte für uns, insbesondere für unsere Mitarbeiter und unsere Veranstaltungsteams. Wir wurden seitens der FIFA von vielen verschiedenen Abteilungen intensiv unterstützt. [...] Es gibt überaus positive Erkenntnisse in der gesamten Serie.“

Umar ist seit seiner erstmaligen Wahl zum Verbandspräsidenten 2021 eine der treibenden Kräfte für Veränderungen im Fussball Sri Lankas. Zuvor war er Generalsekretär des Fussballverbands von Sri Lanka. Er nutzte sein neuese Amt für die Einführung der semiprofessionellen Super League Sri Lankas mit zehn Teams, die mit Unterstützung von FIFA-Forward aufgebaut wurde.

Seitdem hat der Fussballverband des Landes Mittel aus dem FIFA-Entwicklungsprogramm Forward zur Verbesserung der Infrastruktur eingesetzt, insbesondere zur Renovierung des Race Course Ground in der Hauptstadt Colombo, zur Vorbereitung auf die Ausrichtung der Spiele der FIFA Series.

„Wir bringen den Fussball in unserem Land allmählich auf die nächste Stufe. Dies ist dabei einer der Wendepunkte. Die FIFA Series ist ein wichtiger Schlüssel für uns als Land, das auf einer niedrigeren Stufe steht. Und wir können der Welt eine Geschichte erzählen, wie die FIFA und dieses Programm der FIFA uns von ganz unten auf die nächste Ebene gebracht hat. Wenn Sie mir also vielleicht in vier Jahren diese Frage stellen, werde ich Ihnen mit Statistiken, mit einer viel besseren Platzierung und mit einer viel besseren Erfolgsgeschichte antworten“, so Umar, der zudem betonte, dass die FIFA Series und die Möglichkeit, gegen Teams aus allen sechs FIFA-Konföderationen anzutreten, in jedem Fall ein Katalysator für die Entwicklung des Fussballs in der Inselnation im Indischen Ozean sein werde.

„Für uns ist das sehr bedeutsam. Es ist eine Veranstaltung, mit der wir dem Publikum in Sri Lanka eine neue Dimension, eine neue Sichtweise auf den Fussball und die Art, wie er gespielt wird, zeigen können. Natürlich mit dem Siegel der FIFA. Es wird also sehr spannend. Unsere aktuelle Nationalmannschaft, die wir in den letzten ein, zwei Jahren aufgebaut haben, ist eine fantastische Mannschaft. Die Welt wird enorme Veränderungen sehen. Wenn ich ein internationales Freundschaftsspiel gegen einen meiner Kollegen in Asien bestreite, dann wird darüber nur in Asien gesprochen. Doch nun wird die ganze Welt über die FIFA Series sprechen, weil wir über die Grenzen hinausgehen. Wir gehen über die Grenzen hinaus.“

Die FIFA Series verschafft dem Fussballverband von Sri Lanka die Möglichkeit, bewährte Praktiken mit anderen FIFA-Mitgliedsverbänden zu teilen, und dem Männer-Nationalteam die Gelegenheit, sich mit Spielern von anderen Kontinenten zu messen. Umar unterstrich zudem die Bedeutung der Initiative auch abseits der Spielfelder, die perfekt zu dem FIFA-Motto „Fussball vereint die Welt“ passt.

„Das ist sehr wichtig, denn diese Serie verbindet über die Grenzen der Kontinentalverbände hinweg. Sie verbindet verschiedene Menschen, verschiedene Länder, verschiedene Nationen, verschiedene Kulturen. Auch über das Spielfeld und über den Fussball hinaus versuchen wir, andere Spieler, andere Teams und ihre Kultur und ihre Spielweise zu verstehen“, so Umar, der sein Land nach Gesprächen mit dem FIFA-Präsidenten am Rande des AFC Asien-Pokals Anfang des Jahres in Doha (Katar) als Gastgeber der FIFA Series vorschlug.