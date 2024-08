FIFA fördert Entwicklung von Jugendfussball in Mexiko durch FMF Supercopa 2024

FMF Supercopa 2024 fand von 7. bis 18. August statt

Unterstützung von FIFA Forward war für Durchführung des Wettbewerbs von grundlegender Bedeutung

Wettbewerb wird 2025 und 2026 erneut stattfinden

Der mexikanische Fussballverband (FMF) bejubelte die erfolgreiche Durchführung der FMF Supercopa 2024 – eines Turniers, das sich seit der Konzipierung des Projekts im Jahr 2019 als Eckpfeiler der langfristigen Entwicklung des Jugendfussballs in Mexiko etabliert hat.

Der Wettbewerb, der in den Einrichtungen der FMF in Toluca stattfand, brachte die besten Nachwuchstalente des Landes und der mexikanischen Communitys in den USA zusammen, um die zukünftigen Stars des mexikanischen Fussballs zu identifizieren und zu fördern.

Die Austragung der FMF Supercopa 2024 wurde dank der finanziellen Unterstützung des Forward-Programms der FIFA ermöglicht, wobei die Ausgaben 2025 und 2026 bereits fixiert wurden. Dieser Beitrag unterstreicht das Engagement der FIFA, den Fussball wirklich global zu machen und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des mexikanischen Fussballs zu leisten.

Ein zukunftsweisendes Projekt

Die FMF Supercopa 2024 ist Teil eines ehrgeizigen Projekts des mexikanischen Fussballverbandes, das darauf abzielt, einen Pool an jungen Spielern aufzubauen, die in der Lage sind, bei zukünftigen Wettbewerben auf höchstem Niveau mitzuspielen – auch bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026, die Mexiko gemeinsam mit den USA und Kanada ausrichten wird. Das Projekt wurde in mehreren strategischen Phasen entwickelt, die jeweils darauf ausgerichtet waren, die Entdeckung und Entwicklung von Talenten zu optimieren.

Die erste Phase bestand in der Identifizierung von Talenten durch landesweite Scoutings, die auch in den USA, insbesondere in Texas und Kalifornien, durchgeführt wurden. Im Rahmen dieser Scoutings wurden über 4.800 Jugendliche bewertet und 80 Spieler ausgewählt, die sich als die besten in ihren jeweiligen U-13- und U-15-Kategorien erwiesen.

Ich bin überglücklich, diese Erfahrung machen zu dürfen, insbesondere für jene Spieler, die von weit her kommen, um ihre Chance in der Nationalmannschaft zu bekommen. Jorge Pedraza Trainer der kalifornischen Mannschaft

Der Schwerpunkt der zweiten Phase lag auf der Entwicklung dieser Talente durch intensive Trainingslager, bei denen die ausgewählten Spieler in technischen Fertigkeiten, Taktik und Physis unterrichtet wurden.

In der dritten Phase fanden schließlich Trainingslager für Fortgeschrittene statt, bei denen die Spieler die Möglichkeit hatten, ihre Fähigkeiten in einem wettbewerbsorientierten Umfeld zu verfeinern und in Spielsimulationen ihre Fähigkeit zu testen, mit Druck umzugehen und Entscheidungen auf dem Spielfeld zu treffen.

Höhepunkt: Supercopa FMF 2024

Die vierte und letzte Phase des Projekts war die FMF Supercopa – ein Turnier, bei dem die besten Spieler aus den vorangegangenen Phasen zusammenkamen. An diesem Turnier, das von 7. bis 18. August stattfand, nahmen U-13- und U-15-Teams der Nationalmannschaft, des Amateurbereichs, ein Team aus Kalifornien sowie ein Team aus Texas teil – sowohl Männer- als auch Frauenteams.

Bei den Männern krönten sich die U-13- und U-15-Teams der mexikanischen Nationalmannschaft zum Champion, nachdem sie im Finale ihre Kollegen aus dem Amateurbereich besiegt hatten.

Auch die mexikanischen Frauenteams konnten den Pokal in die Höhe stemmen, wobei die U-15 das Team aus Kalifornien knapp besiegte und die U-13 das Amateurteam in einem spannenden Elfmeterschiessen bezwang, nachdem die reguläre Spielzeit 1:1 geendet hatte.