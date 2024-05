Arsène Wenger umreisst globalen Plan für FIFA-Akademien

Parallele schulische und spielerische Ausbildung an FIFA-Akademien

Ziel: eine Elite-Nachwuchsakademie in allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden bis Ende 2027

Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, erklärte anlässlich des FIFA-Fussballgipfels 2023 in Dschidda (Saudiarabien), die FIFA wolle bis Ende 2027 eine anerkannte Elite-Nachwuchsakademie in jedem ihrer 211 Mitgliedsverbände etablieren, damit jeder vielversprechende Spieler gefördert werden kann.

176 FIFA-Mitgliedsverbände haben sich mittlerweile für das TDS angemeldet, womit das im April 2023 zum Start der Anmeldungen gesteckte Ziel von 150 Verbänden bereits übertroffen wurde. Die FIFA hat weltweit Mittel in Höhe von USD 28 Millionen freigegeben, um den erforderlichen finanziellen Rahmen für Nachwuchsförderungsinitiativen zu schaffen.

Die FIFA hat bereits 24 Trainer entsandt, die bei der Sichtung talentierter Spieler helfen und eine solide technische Grundlage für den Aufbau der FIFA-Akademien schaffen sollen. Sechs weitere Trainer werden in Kürze folgen, und zwar in Liberia, Malawi, Sambia, der Elfenbeinküste, Benin und Ghana.

Sie werden vor Ort von vollamtlichen Trainern unterstützt, die der betreffende Verband zur Verfügung stellt. So soll ein Trainertalentpool im Land geschaffen werden, der die Nachhaltigkeit des Projekts gewährleistet.

Gemeinsam werden die Trainer die drei Kernaufgaben der Initiative umsetzen: talentierte Spieler finden, sie ausbilden, damit sie ihre Fähigkeiten optimal nutzen können, und ihnen die Möglichkeit geben, das Erlernte bei Spielen in die Praxis umzusetzen.

„Wir brauchen Spezialisten, die uns mit geschultem Blick bei der Talentsichtung helfen, weil wir das Hauptaugenmerk auf Intelligenz und das technische Niveau legen wollen“, so Wenger. Ausserdem sei eine Mindestkontaktzeit von fünf Trainings und einem Spiel pro Woche für Spieler zwischen 12 und 15 Jahren erforderlich, um Talente gebührend zu fördern.

„Im Grunde wollen wir einen technisch perfekten Spieler entwickeln. Das bedeutet, dass der Ball zu deinem Freund werden muss. Er muss immer willkommen sein, egal, wo er gerade herkommt. Wir möchten die Spieler in die Lage versetzen, im Fussball mit jeder Situation zurechtzukommen. Das ist Technik. Der Fussball ist in erster Linie ein technischer Sport. Das dürfen wir nie vergessen.“

Laut Wenger sind die Spieler an FIFA-Akademien im Idealfall 12 bis 15 Jahre alt, da sie sich im Alter von elf oder zwölf Jahren in allen Aspekten der spielerischen Entwicklung an einem Scheideweg befinden. Daher werden neben Fussballkompetenzen auch Schulfächer ein fester Bestandteil des Lehrplans sein.