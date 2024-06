Zweiter Workshop des Projekts „Fútbol con Futuro“ zur Identität und Philosophie des kolumbianischen Fussballs

Nationaltrainer, Trainer, ehemalige Nationaltrainer und Führungskräfte des Nachwuchsbereichs zur Erörterung des Themas in Bogotá

Am 20. und 21. Mai fand in Bogotá der zweite Workshop des Programms „Fútbol con Futuro“ (Fussball mit Zukunft) statt, ein Projekt des kolumbianischen Fussballverbands (FCF), das mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Programm unterstützt wird und darauf abzielt, die Arbeitsmethodik aller Nationalteams zu stärken und zu modernisieren.

Futbol con Futuro-Seminar in Kolumbien

„Ich freue mich sehr, diesen Workshop mit so vielen legendären Trainern aller Kategorien des kolumbianischen Fussballs durchführen zu können. Ziel ist es, den kolumbianischen Fussball mehr und mehr zu stärken“, so Ramón Jesurun, Präsident des FCF und Mitglied des FIFA-Rats.

Seit dem ersten Workshop des Programms „Fútbol con Futuro“ im März 2023 arbeitet der Verband an der Erstellung eines Dokuments zur Systematisierung der Arbeitsprozesse der Nationalteams, das auch weitere Eckpfeiler des Projekts wie die Investition in Technologie und die Förderung der Sozialkompetenz von Nachwuchsfussballern beinhaltet.

„Wir freuen uns sehr, unseren bescheidenen Beitrag im administrativen und technischen Bereich leisten zu können, um die Ideologien und Methoden zu finden, die der kolumbianische Fussball so dringend braucht. Dabei geht es nicht nur um die Ebene der Nationalteams, sondern auch um die Klubs, den Profifussball, die Ligen der Departamentos und den Amateurfussball. Wir hoffen, das Endprodukt bald präsentieren zu können“, erklärt Sergio Palacios, Entwicklungsleiter des FIFA-Regionalbüros in Asunción (Subdivision der Mitgliedsverbände Südamerikas).

„Kolumbien verfügt im Fussball über ein sehr grosses Potenzial. Daher ist auch die Motivation besonders hoch, auf die sportlichen Ergebnisse hinzuarbeiten, die sich der Verband so sehr wünscht und braucht“, so Matos.

Iván Novella, Entwicklungsdirektor des FCF, ist überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. „Erfolgsbeispiele sind die U-17- und U-20-Auswahl sowie das A-Nationalteam der Frauen, die bereits wichtige sportliche Ergebnisse erzielt haben. Die gesamte Vorbereitung dieser Teams ist auf der Grundlage dieses Projekts erfolgt, wobei zum Beispiel auf Konstanz in den Trainerstäben geachtet wurde“, erklärt Novella. In knapp drei Monaten wird in Kolumbien die elfte Auflage der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ ausgetragen.