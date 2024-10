Usbekische Fussballgemeinde profitiert von modernisiertem Dustlik-Stadionkomplex

Die künftige Entwicklung des Fussballs in Usbekistan hat mit dem Bau der Flutlichtanlage im Dustlik-Stadion in Taschkent einen wichtigen Impuls erhalten. Damit ist die dritte Phase der Modernisierung des nationalen Trainingszentrums abgeschlossen. Seit der Gründung des usbekischen Fussballverbands (UFA) im Jahr 1993 verfügte der Verband nicht über ein eigenes Trainingsgelände, was die Möglichkeiten des Landes einschränkte die Nationalmannschaften angemessen auf die Wettbewerbe vorzubereiten. Mit Hilfe von FIFA-Forward-Mitteln konnte der usbekische Fussballverband eine Anlage nach internationalem Standard errichten, die alle Bereiche des usbekischen Fussballs unterstützt und den Fussball auf nationaler und regionaler Ebene fördert. Mit Hilfe des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms, das den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden Finanzmittel für maßgeschneiderte fussballbezogene Projekte zur Verfügung stellt, konnte der Verband eine Anlage errichten, die nun der gesamten Fussballgemeinschaft zur Verfügung steht.