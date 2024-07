U.S.-amerikanische Jugendnationalmannschaft mit Rückenwind dank Unterstützung von FIFA Forward

Der US-amerikanische Fussballverband (USSF) hat mit Unterstützung des FIFA-Entwicklungsprogramms FIFA Forward das Training seiner Jugendnationalmannschaften überarbeitet, um Spielweisen und Trainingsmethoden in allen Altersklassen zu vereinheitlichen.

Der neue Ansatz bedeutet, dass der technische Plan des USSF in alle Altersgruppen integriert wurde, was den Prozess der Entwicklung und Betreuung von Jugendnationalspielern erheblich verbessert.

Alle Jugendnationaltrainer werden nun nach dem technischen Plan des USSF geschult, und zwar von den Bewerbungsgesprächen an, und die Trainer bereiten sich mit einem einheitlichen Ansatz auf die Camps und Wettbewerbe der Nationalmannschaft vor. Die Planung umfasst die Integration von technischem Personal, sportlicher Leistung, Hochleistung und Sportmedizin.

Next

Zu Beginn eines Trainingslagers oder einer Veranstaltung werden den Spielern auch die Schlüsselbereiche des technischen Plans in Erinnerung gerufen, nach denen sie trainieren und spielen werden. Auf diese Weise lernen die Spieler ihre Positionen und den Spielstil der Mannschaft besser kennen.

Die Spieler werden auch in der Spielweise der US-Nationalmannschaft geschult, die in allen Altersgruppen einheitlich ist. Der technische Plan enthält einen Abschnitt mit der Bezeichnung "USA Way", der die Merkmale einer US-Nationalmannschaft über die traditionellen technischen und taktischen Ansätze hinaus hervorhebt.