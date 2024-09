Der Profifussball in Suriname etabliert sich mit Hilfe der FIFA

Die erste Saison der Suriname Major League (SML) ging letzten Monat zu Ende

FIFA Forward unterstützte die Gründung der ersten Profiliga des Landes

SML beschleunigt die Entwicklung des Fussballs im Land

Der surinamische Fussball feierte 2024 mit der Gründung der ersten Profiliga des Landes, der Suriname Major League (SML), einen historischen Meilenstein. Diese Initiative, die vom FIFA-Forward-Programm unterstützt und finanziert wurde, war ein voller Erfolg und lässt das Land von großen Zielen träumen. Die erste Saison der SML begann am 23. Februar, als Jamilhio Rigters, Stürmer von S.V. Robinhood, die Ehre hatte, das erste Tor in der Geschichte des Turniers zu schießen. Der internationale Stürmer beendete die Saison genauso, wie er sie begonnen hatte, indem er am 24. August beim 2:0-Finalsieg seiner Mannschaft gegen Transvaal den letzten Treffer erzielte. Damit war die Mannschaft aus der Hauptstadt die erste, die ihren Namen auf der neuen Trophäe verewigen durfte, nachdem sie die ganze Saison über ungeschlagen geblieben war.

„Es ist eine Freude zu sehen, wie der surinamische Fussball dank der Suriname Major League wächst und gedeiht“, sagte Warsha Sardjoe, Präsident des Transvaal-Clubs. Er gratulierte dem ersten Meister und hob gleichzeitig die hervorragende Saison seiner eigenen Mannschaft hervor. Wir freuen uns bereits auf die nächste Ausgabe und weitere wunderbare Momente für den surinamischen Fussball“, ergänzte er. „Wir können es kaum erwarten, in der nächsten Saison weitere Spiele zu bestreiten und die Standards der Vereine in Suriname zu erhöhen“, so Ramon Abrahams, Präsident von Robinhood, der die hervorragende Arbeit der Liga während dieser intensiven und vielversprechenden Pilotsaison lobte.

Fachwissen und Teamarbeit

Von der Strategieentwicklung über die Logistik bis hin zur Einrichtung einer Managementstruktur ist die Gründung einer professionellen Liga ein ehrgeiziges Projekt, das mehrere Bereiche umfasst und viel Fachwissen erfordert, wie es beispielsweise von der FIFA bereitgestellt wurde, die das gesamte Projekt unterstützte. „Im Mai 2023 kontaktierte uns die Suriname Football Association (SVB) bezüglich der Entwicklung einer professionellen Fussballliga für seine Senioren-Vereinsmannschaften“, erzählte Jordan Victoire, Koordinator für Entwicklungsprojekte im Regionalbüro der FIFA in Barbados. “"Wir begannen sofort mit Gesprächen zur Unterstützung dieser spannenden Initiative und arbeiteten Hand in Hand, um das Fachwissen und die Beratung der FIFA-Abteilung für Profifussball zu nutzen. Dank dieser Zusammenarbeit war es möglich, den Wettbewerb so zu strukturieren, dass er internationalen Standards entspricht und gleichzeitig an die Realität im Land angepasst bleibt."

Der Plan umriss eine Reihe umfassender kurz-, mittel- und langfristiger Ziele, darunter die Verbesserung der Fähigkeiten der Vereins durch Schulungsprogramme, die strategische Planung für finanzielle Nachhaltigkeit, die Gründung von Partnerschaften mit der Geschäftswelt, die Förderung der Basisentwicklung, die langfristige finanzielle Nachhaltigkeit und die Neuorganisation des Fussballs in Suriname. „Diese Liga ist ein Eckpfeiler in der Entwicklung des Fussballs in Suriname und bietet eine professionelle Plattform für Vereine, Talente und zahlreiche Interessenvertreter des Fussballs“, fügte Victoire hinzu. „Die FIFA ist weiterhin entschlossen, das langfristige Wachstum dieses Projekts zu unterstützen, indem sie auf dieser soliden Grundlage für die Zukunft des nationalen und internationalen Fussballs in Suriname aufbaut.“

Die Professionalisierung des Elitefussballs wird dem Spiel im ganzen Land Auftrieb geben, angefangen bei der Nationalmannschaft. Letztere gewinnt an Dynamik und hat 2024 eine sehr positive Bilanz mit sechs Plätzen in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Männer seit April und verbesserten Platzierungen in den letzten drei Ausgaben der globalen Rangliste.