FIFA Forward verleiht der Fussballinfrastruktur in der Kirgisischen Republik ein neues Gesicht

Das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm hat zwei wichtige Entwicklungsprojekte des kirgisischen Fussballverbands (KFU) unterstützt, die Teil einer langfristigen Strategie zur Stärkung der Fussballinfrastruktur im ganzen Land sind. Mit dem Ziel, das Erlebnis für Mannschaften und Fans zu verbessern, die Beteiligung zu erhöhen und das Gemeinschaftsgefühl zu fördern, hat der kirgisische Fussballverband dank USD 2.652.996 aus der dritten Phase der FIFA-Forward-Initiative ein umfassendes Erneuerungsprojekt für das Nationale Trainingszentrum (NTC) in der Hauptstadt Bischkek in Angriff genommen.

Während die Bedürfnisse abseits des Spielfelds im Mittelpunkt standen, wurden auch die Spielflächen des NTC und seiner Schwestereinrichtung in Osch, der Momunov Academy, erneuert und offiziell eingeweiht. Dank der Forward-Mittel in Höhe von 653.400 USD aus der zweiten und dritten Phase des Programms konnte der KFU in jedem Zentrum zwei Spielfelder austauschen.

In Bischkek wurde der bestehende Kunstrasenplatz ersetzt und kann nun von verschiedenen Akteuren, darunter Nationalmannschaften, Vereinen und Jugendakademien, genutzt werden. Ein weiterer Kunstrasenplatz wurde angelegt, um die Teilnahme am Breiten- und Jugendfussball zu fördern und die Durchführung von Trainingslagern und anderen Aktivitäten zu erleichtern. Die neuen Spielfelder des Zentrums in Osch werden nicht nur für Trainingseinheiten genutzt, sondern auch für Spiele der Teams der Momunov-Akademie in der U-19-Männerliga und der kirgisischen Frauenliga.