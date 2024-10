Georgien weiht neues Fussballzentrum mit Unterstützung von FIFA Forward ein

Der georgische Premierminister Irakli Kobakhidse nahm an der Einweihung teil

Das Zentrum in Samtredia ist nach dem ehemaligen georgischen Nationalspieler Kakha Kaladze, dem heutigen Bürgermeister von Tiflis, benannt

Georgien hat in der Stadt Samtredia ein neues Fussballzentrum eröffnet, das nach dem ehemaligen Nationalspieler Kakha Kaladze benannt ist und mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm finanziert wurde. Das Zentrum bietet Platz für 200 Zuschauer und kann von lokalen Jungen- und Mädchenmannschaften kostenlos genutzt werden.

Elkhan Mammadov, FIFA Direktor Mitgliedsverbände Europa, nahm ebenfalls an der Zeremonie teil. „Im Namen der FIFA ist es uns eine Ehre, Zeuge dieses wichtigen Infrastrukturprojekts zu sein und dieses außergewöhnliche Fussballzentrum einzuweihen, das nach dem legendären Kakha Kaladze, einem ehemaligen Nationalspieler und jetzigen Bürgermeister der Stadt Tiflis, benannt ist“, sagte er.

„Im Rahmen des FIFA-Forward-Programms wird diese Einrichtung nicht nur sein Vermächtnis ehren, sondern auch eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung lokaler Talente und der Förderung des Fussballs in Georgien spielen und künftige Champions hier in Samtredia hervorbringen. Wir freuen uns über die Initiative des georgischen Fussballverbands, weiter in seine Infrastruktur zu investieren."