Indonesischer Fussballverband dankt FIFA für Unterstützung beim Bau des nationalen Trainingszentrums

Das Zentrum befindet sich in Nusantara, und die erste Bauphase wurde mit USD 5,4 Millionen vollständig über das FIFA-Forward-Programm finanziert, das 2016 zur Förderung der Infrastrukturentwicklung in allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden ins Leben gerufen wurde.

Nicht zuletzt aufgrund der Unterstützung durch die FIFA erklärte sich die indonesische Regierung bereit, weitere USD 10 Millionen zur Verfügung zu stellen, mit denen zwei weitere Schlaftrakte, ein Mehrzweckspielfeld sowie die Gestaltung der Aussenanlagen finanziert werden können. Die fertige Anlage wird mit insgesamt acht Spielfeldern, einem Schwimmbad, einem eigenen Bereich für taktisches und Fitnesstraining sowie mit einem Ministadion mit einer Kapazität von 600 Zuschauern aufwarten. „Die FIFA-Forward-Initiative hat entscheidend dazu beigetragen, zusätzliche Mittel für diese wichtige Einrichtung zu beschaffen“, so der PSSI in einem Brief an Gianni Infantino. „Wir sind sehr dankbar für die kontinuierliche Unterstützung bei diesem Unterfangen. Ihr Beitrag war ganz entscheidend für den Erfolg dieses Projekts, und wir freuen uns darauf, diesen Meilenstein gemeinsam mit Ihnen zu feiern.“