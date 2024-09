Guatemala mit nächstem Schritt im Kinderfussball

Erstmals drei nationale U-11- und U-13-Turniere

Ziel: Aufbau von Wettbewerbsstrukturen zur Erhöhung der Teilnehmerzahlen und optimalen Sichtung und Förderung von Talenten

Beiträge aus dem FIFA-Forward-Programm für die Turniere

Der Kinderfussball in Guatemala hat mit der Durchführung der ersten drei nationalen Turniere auf U-11- und U-13-Ebene, die mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm unterstützt wurden, ordentlich Vorschub bekommen.

Im Rahmen des Projekts werden 2024 und 2025 ein nationales Turnier im 7er-Fussball für gemischte Teams im Alter von 10 bis 11 Jahren sowie jeweils ein nationales Turnier im 11er-Fussball für Jungen bzw. Mädchen im Alter von 12 bis 13 Jahren durchgeführt. Alle drei Turniere sind Bestandteil der Kompetenzplattformen, die von der technischen Entwicklungsdirektion des guatemaltekischen Fussballverbands (FEDEFUT) organisiert werden.

Der FEDEFUT erhält für diese Turniere Mittel in Höhe von USD 800.000 aus dem FIFA-Forward-Programm und zielt darauf ab, die Talentförderstruktur für guatemaltekische Fussballer zu vervollständigen. Der Verband hält sich mit dem Projekt an die Empfehlungen der FIFA-Studie „Breitere internationale Spitze – eine Analyse des Talentförderungsökosystems“.

„Für die FEDEFUT ist es ein Privileg, diesen zunächst auf dem Papier geplanten Traum nun nicht nur in der strategischen, sondern auch in der operativen Planung noch in diesem Jahr konkretisieren und verwirklichen zu können“, erklärt Gerardo Enrique Paiz, Vorsitzender des Exekutivkomitees der FEDEFUT, mit Bezug auf einige Stützpfeiler der Förderung von Akademien und nationalen Wettbewerben seitens des Verbands.

Ziel der FEDEFUT ist unter anderem die Schaffung von Wettbewerbsstrukturen, die eine Erhöhung der Teilnehmerzahlen ermöglichen, und bei denen möglichst keine Talente unentdeckt bleiben. Dazu soll der individuellen und kollektiven Förderung der Spieler von Akademien und Klubs grössere Bedeutung beigemessen werden. Besonders interessant war in diesem Zusammenhang die Einführung eines U-11-Turniers im 7er-Fussball für gemischtgeschlechtliche Teams. An diesem Turnier nahmen insgesamt 396 Mädchen und Jungen teil.

An den U-13-Turnieren waren 2024 insgesamt 945 Kinder (387 Jungen und 558 Mädchen) beteiligt. In jeder der drei Kategorien wurden 151 Spiele ausgetragen. Die Endspiele fanden am 7. September am Sitz der FEDEFUT auf dem dortigen Kunstrasenspielfeld statt. Das Spielfeld wurde mithilfe von Beiträgen aus dem FIFA-Forward-Programm renoviert, im August 2023 eingeweiht und erfüllt höchste internationale Standards.

„Die Unterstützung der FIFA im Rahmen des FIFA Forward-Entwicklungsprogramms – sowohl mit finanziellen Mitteln als auch mit Trainern – ist fundamental, um in Guatemala zum ersten Mal überhaupt Jungen- und Mädchenturniere der Altersklasse U-13 und ein gemischtes U-11-Turnier auf nationaler Ebene durchführen zu können. Daraus entwickelt sich eine Talentschmiede für Spieler und Spielerinnen“, so William Fredy Martínez, Generalsekretär der FEDEFUT.

„Vorher konnten sie im Fussball nicht von einer klaren Struktur profitieren. Jetzt werden sie gestaffelt und abgestimmt auf die anderen Altersklassen des FEDEFUT in den Spielbetrieb integriert. So können wir den Wettbewerb auf regionaler Ebene stärken und künftig auch auf globaler Ebene besser mithalten“, fügt er hinzu.

„Im Rahmen des kontinuierlichen Engagements der FIFA für die Fussballförderung über das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm freuen wir uns, die Initiative der FEDEFUT zur Institutionalisierung des Jugendfussballs durch die nationalen U-11- und U-13-Turniere unterstützen zu können“, erklärt Andrea Pizzati, regionale Koordinatorin der Mitgliedsverbände Amerikas bei der FIFA.

„Dieses Projekt bietet Nachwuchsspielern und -spielerinnen eine Plattform zum Ausbau ihrer Fähigkeiten in einem Wettbewerbsumfeld und fördert durch die Einführung des gemischtgeschlechtlichen 7er-Fussballs für Kinder unter 11 gleichzeitig die Inklusion. Durch die Investition in solche Initiativen tragen wir zur Förderung der nächsten Generation von Talenten und der Werte bei, die den Fussball so besonders machen“, so Pizzati weiter.

Laut den technischen Direktoren der Siegerteams sind solche Veranstaltungen schon im jungen Alter positiv und geben den Kleinsten in beiden Kategorien die Möglichkeit, im Wettbewerb gegeneinander anzutreten und gleichzeitig ihre sportlichen und persönlichen Kompetenzen auszubauen.

„Diese Turniere helfen allen und unterstützen die Entwicklung. Den Mädchen eröffnen sie viele Chancen. Ich glaube, es gab noch nie ein Mädchenturnier dieser Grössenordnung. Damit unterstützt die FEDEFUT die Entwicklung aller“, erklärt Ever García von der Asociación Departamental de Fútbol de Guatemala, Meister des U-11-Turniers für Jungen und Mädchen und des U-13-Turniers für Mädchen.

„Dieses Turnier hat uns bei der adäquaten Suche und Auswahl von Talenten aus allen Gemeinden unseres Departamentos geholfen, die wir mit viel Engagement betreiben“, fügt Mario Quinteros hinzu, technischer Direktor des ASOFUT de Retalhuleu, Meister des U-13-Turniers für Jungen.

„Unsere Spieler können am TDS-Programm teilnehmen, das ihre Entwicklung stärken und fördern soll. All dies ist aufgrund der guten Planung und Organisation der FEDEFUT möglich, der uns die Ressourcen für die Durchführung der Turniere zur Verfügung stellt und zur Förderung und zum Wachstum des Fussballs in Guatemala beiträgt“, fügt er hinzu.