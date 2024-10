FIFA-Forward fördert in den USA das Wachstum im Grassroots-Bereich

FIFA-Forward stellt USD 3 000 000 zur Finanzierung der Initiative „Innovate to Grow (ITG)“ von U.S. Soccer bereit

ITG zielt darauf ab, die Teilhabe zu erhöhen, Kapazitäten aufzubauen und soziale und wirtschaftliche Hindernisse für den Fussball überall in den USA zu beseitigen

Die Initiative profitiert von der Stimmung im Vorfeld der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ und soll das langfristige Vorankommen des Fussballs sichern

Das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm unterstützt die Bemühungen der USSF, die Basis des Fussballs in den USA zu stärken und stellt dazu bedeutende Mittel für die Initiative „Innovate to Grow (ITG)“ zur Verfügung.

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ (die gemeinsam mit den nordamerikanischen Nachbarländern Kanada und Mexiko ausgerichtet wird) finden in den USA statt und werden dem Wachstum des Fussballs im Land einen bedeutenden Schub verleihen.

Das gesteigerte Interesse am Fussball dürfte der Initiative ITG bei der Umsetzung des Ziels zugutekommen, die Entwicklung des Fussballs in den USA langfristig zu sichern. Dazu soll die Basis des Fussballs durch Bereitstellung von Mitteln für USSF-Amateur-Mitglieder, junge Aktive sowie Amateurtrainer und -Schiedsrichter gestärkt werden.

„Das ITG-Programm verkörpert das Engagement des USSF und der FIFA für die Stärkung der Verbandsmitglieder und erkennt deren wesentliche Rolle bei der Förderung des Fussballs in den USA an“, sagte der Leiter des FIFA-Regionalbüros in Panama, José Alfonso Rodríguez. „Durch die Förderung neuer und innovativer Programme soll die Teilhabe verbessert und eine florierende Fussballgemeinschaft für kommende Generationen inspiriert werden.“

„Das Programm ‚Innovate to Grow‘ wurde 2017 von U.S. Soccer ins Leben gerufen, um unsere Mitglieder bei der Entwicklung innovativer Programme zur Steigerung der Teilhabe zu unterstützen“, erklärte Melissa Radke, Leiterin Mitgliederstrategie bei U.S. Soccer. „Die FIFA hat erkannt, wie wichtig es ist, durch dieses Programm in unsere Mitglieder zu investieren und es mit FIFA-Forward-Mitteln finanziell zu unterstützen. Dies stellt eine zusätzliche Bestätigung für die Wirkung dar, die die U.S. Soccer-Mitgliedsorganisationen tagtäglich mit ihren Teilnehmern und Programmen erzielen.“

FIFA-Forward stellt USD 3 000 000 der Gesamtkosten von USD 3 334 000 in der der aktuellen Phase der Initiative bereit, die von August 2023 bis Februar 2027 läuft. Von den 27 Projekten in 25 USSF-Mitgliedsverbänden, die ITG-Fördermittel erhalten, werden acht erstmals gefördert. Alle Projekte stehen im Einklang mit der Philosophie des Verbandes U.S. Soccer in Bezug auf die Förderung von Spielern, Coaching und Spielersicherheit.

Die Initiative ITG, die Vorschläge für neue Programme oder die Ausweitung bestehender, in den letzten drei Jahren erprobter Programme vorsieht, konzentriert sich auf vier strategische Bereiche: Erhöhung der Teilhabe von Jugendlichen und Erwachsenen, Erhöhung der Verbleibquote, Beseitigung sozialer und wirtschaftlicher Hindernisse für den Zugang zu unterversorgten und nicht angeschlossenen Organisationen in ländlichen und städtischen Gebieten sowie Förderung verschiedener Spielformen.

Zahlreiche Programme sind ins Bildungswesen integriert, beispielsweise das Indianapolis Public Schools Futsal-Programm, Teil einer landesweiten Initiative, die darauf abzielt, das schönste aller Spiele in die Hinterhöfe von mehr als 1,1 Millionen schulpflichtigen Kindern im Bundesstaat Indiana zu bringen.

„Es ist enorm wertvoll, mit der FIFA und U.S. Soccer bei dieser wichtigen Mission zusammenzuarbeiten und die Unterstützung der nationalen und internationalen Verwalter unseres Sports zu haben“, sagte

Dave Guthrie, Executive Director Indiana Soccer. „Die zur Verfügung gestellten Mittel werden uns dabei helfen, alle schulpflichtigen Kinder in Indiana mit dem schönsten aller Spiele zu erreichen.“

Atlanta ist einer von 16 Spielorten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26. Dort finden acht Spiele des Turniers statt, das mit 48 Teams aus allen sechs globalen Fussballkonföderationen die umfangreichste WM aller Zeiten wird. Inklusion und die weitere Verbesserung des Zugangs zum Fussball, um jedem Kind die Möglichkeit zum Spielen zu geben war der Grundgedanke des ITG-Projekts in der Stadt.

„Die Unterstützung von FIFA und U.S. Soccer durch die Bereitstellung dieses Zuschusses ermöglicht uns die Umsetzung unserer Vision, mehr Kindern in mehr Gemeinden den Fussball näher zu bringen. Wir sind derzeit an 13 Standorten in und um Atlanta vertreten. Es handelt sich dabei um Gemeinden, an denen der Zugang zum traditionellen Jugendfussball sich eher schwierig gestaltet“, so Dan Howald, Senior Director of Program Implementation bei der American Youth Soccer Organization, die das Projekt in Zusammenarbeit mit Georgia Soccer durchführt.

„Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben, und wir sind stolz darauf, unseren Teil dazu beizutragen, im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 die neue Begeisterung für den Fussball zu fördern.“

Die Erhöhung der Ressourcen für die Ausbildung von Schiedsrichtern und Trainern sowie der Aufbau entsprechender Kapazitäten ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Initiative. In Illinois ermöglichte die ITG-Finanzierung es der Illinois Youth Soccer Association, die Kosten für die Anmeldung zum Einsteigerkurs im Februar 2024 sowie die Hälfte der Kosten für das zehnteilige Schiedsrichter-Starterpaket für 13- bis 17-Jährige zu decken In Zusammenarbeit mit dem Illinois Soccer Referee Committee und den örtlichen Vereinen konnten so bis zum 1. Oktober dieses Jahres 300 Spieler neu als USSF-Schiedsrichter registriert werden.

„Die Unterstützung der FIFA hat einen enormen Einfluss auf den Breitenfussball, denn sie ermutigt uns, neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen, die ein förderliches Umfeld für den Fussball schaffen“, sagte Mary Jane Bender, Exekutivdirektorin der Illinois Youth Soccer Association. „Dies zeigt auch, dass die FIFA eine tragfähige und engagierte Organisation ist, die unsere Realitäten versteht und unterstützt und uns hilft, Lösungen für ein besseres Fussballumfeld zu entwickeln.“

„Das ITG-Programm ebnet den USSF-Mitgliedsorganisationen den Weg für neue Initiativen, die nicht nur die traditionelle Reichweite erweitern, sondern auch das Wachstum der Gemeinschaft in den Vordergrund stellen“, schloss Rodríguez, der sich selbst von den Vorteilen der IGT-Initiativen in Atlanta, Indianapolis und Chicago überzeugen konnte.