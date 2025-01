Elfenbeinküste blickt dank Renovierung eines hochmodernen Ausbildungszentrums in eine rosige Zukunft

Grundsteinlegung für nationales Ausbildungszentrum der Elfenbeinküste

Projekt im Rahmen des FIFA-Forward-Programms

FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Dieses nationale Fussballzentrum wird ein echtes Symbol der Hoffnung und der Chancen sein“

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr feierte die Elfenbeinküste dank einem 2:0 gegen Guinea-Bissau einen erfolgreichen Start in den Afrikanischen Nationen-Pokal 2023 (AFCON) im eigenen Land. Der Sieg war der erste Schritt auf dem Weg zum dritten kontinentalen Titel, den sich die Elefanten nur wenige Wochen später vor ihrem begeisterten Heimpublikum holten.

Der Startschuss für die Renovierung des nationalen Trainingszentrums am Donnerstag, 16. Januar 2025, markiert ein neues Kapitel in der Fussballgeschichte der Elfenbeinküste und soll den Weg für zahlreiche zukünftige Erfolge ebnen. Die mit Spannung erwartete Veranstaltung fand in Bingerville statt, einer Gemeinde in der Nähe der Hauptstadt Abidjan, und war ein durchschlagender Erfolg.

Auf Einladung von Yacine Idriss Diallo, Präsident des ivorischen Fussballverbandes, nahmen fast 200 Personen an der offiziellen Feier teil, darunter Adjé Silas Metch, beigeordneter Minister des Ministerpräsidenten und Minister für Sport und Lebensbedingungen der Elfenbeinküste, und CAF-Generalsekretär Véron Mosengo-Omba.

In der ivorischen Hauptstadt ebenfalls zugegen waren mehrere Präsidenten afrikanischer Fussballverbände, etwa Mathurin De Chacus, Präsident des beninischen Fussballverbands und FIFA-Ratsmitglied, sowie FIFA-Legende Khalilou Fadiga und Gelson Fernandes, stellvertretender Direktor der FIFA-Division Mitgliedsverbände. Alle stehen engagiert und geschlossen hinter diesem spannenden Grossprojekt.

„Die Lancierung dieses Projekts hat unglaubliche Symbolkraft. Die Renovierung ist Ausdruck des Zusammengehörigkeitsgefühls der ivorischen Fussballgemeinschaft, ja gar der gesamten afrikanischen Fussballfamilie. Die FIFA steht ihren Mitgliedsverbänden immer unterstützend, beratend und helfend zur Seite“, erklärte Gelson Fernandes. „Ein Sieg für die Elfenbeinküste ist ein Sieg für ganz Afrika!“

Dieses Zentrum ist der Ausbildung von Jungen und Mädchen gewidmet. Wir sehen es als wichtiges Instrument für die Entwicklung des Elite-Jugendfussballs. Yacine Idriss Diallo Präsident des ivorischen Fussballverbands

Erfolg ist wie beim Triumph der Elefanten 2024 nur mit einem soliden Team auf und neben dem Platz möglich. Die FIFA unterstützt den ivorischen Fussballverband bei diesem Grossprojekt im Rahmen des FIFA-Forward-Programms mit mehr als USD 4 Millionen für die Modernisierung des Gebäudekomplexes.

„Es ist mir eine grosse Ehre und Freude, mich im Rahmen dieses historischen Moments an Sie zu wenden, nämlich der Grundsteinlegung für die Modernisierung des nationalen technischen Zentrums des ivorischen Fussballverbands. Dieser symbolische Akt markiert den Beginn eines ehrgeizigen Projekts, das die bestehende Anlage verbessern und dem Fussball in der Elfenbeinküste eine glänzende Zukunft bescheren wird“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Video-Nachricht, die während der Feier gezeigt wurde.

„Die FIFA ist unheimlich stolz, dieses Projekt unterstützen zu können, und bekräftigt damit ihr fortwährendes Engagement für die Entwicklung moderner Infrastrukturen, die für die Professionalisierung des Fussballs und die Förderung künftiger Talente von zentraler Bedeutung sind“, fuhr er fort und betonte, dass die Förderung von Spielern, Trainern, Schiedsrichtern und FIFA-Talentakademien in den strategischen Zielen für den Weltfussball 2023–2027 Priorität geniesst.

Die Renovierung bestehender Anlagen, einschliesslich eines Schwimmbads, und der Bau neuer, den Bedürfnissen des Spitzenfussballs angepasster Gebäude – darunter ein medizinischer Bereich, Wohngelegenheiten, ein hochmoderner Fitnessraum und ein spezielles Trainingszentrum – sind Teil dieses Projekts, dessen Fertigstellung voraussichtlich zwölf Monate dauern wird. Das Zentrum wird Nationalteams aller Altersklassen und lokalen Teams zur Verfügung stehen und neue Möglichkeiten zur Entdeckung und Förderung junger Talente bieten.

„Dieses nationale Fussballzentrum wird ein echtes Symbol der Hoffnung und der Chancen sein, ein Sprungbrett für junge Spieler, Trainer und Fussballbegeisterte. Es wird bei internationalen Wettbewerben die Flagge der Elfenbeinküste und ganz Afrikas hochhalten“, so Gianni Infantino in seiner Ansprache. „Der Grundstein, den wir gemeinsam legen, ist ein Versprechen für eine Zukunft, in der der Fussball verbindet, inspiriert und neue Chancen schafft.

Die Elfenbeinküste hat jetzt einen klaren Aktionsplan für die Zukunft, und die Geschichte hat gezeigt, dass sie diesen zu befolgen weiss.“