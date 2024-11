Costa Rica stellt das erste grüne Projekt der Region mit Unterstützung von FIFA Forward vor

Erste Phase der nachhaltigen Verbesserung des Sportkomplexes erfolgreich abgeschlossen

Das FIFA-Forward-Programm bot technische und finanzielle Beratung

Energieverbrauch wird um 41% gesenkt

Der costaricanische Fussballverband (Federación Costarricense de Fútbol - FCRF) hat sein Projekt zur nachhaltigen Verbesserung seines Sportkomplexes erfolgreich abgeschlossen. Damit ist der Komplex das erste grüne Projekt Lateinamerikas, das durch das FIFA-Forward-Programm unterstützt wird. Mit dem Ziel, die Energieeffizienz zu verbessern und den Kohlendioxidausstoß zu reduzieren, sind die neuen Anlagen ein wichtiger Schritt in der Nachhaltigkeitsstrategie des Verbandes, während gleichzeitig die betrieblichen Ressourcen rationalisiert werden. Das Projekt umfasste die Installation von Solarpaneelen und die Erneuerung der Flutlichtanlage auf den Spielfeldern der Anlage. Diese Verbesserungen sollen den Energieverbrauch um 41 % senken und den CO2-Fußabdruck um über sechs Tonnen Kohlendioxid (CO₂) pro Jahr reduzieren.

Energieeffizienz und Einsparungen mit Solarenergie

Das wichtigste Vorhaben des Projekts war die Installation von Solarzellen mit einer Leistung von 208.565 Watt, die bis zu 41,93 % des durchschnittlichen Energieverbrauchs des Standorts decken können. Dadurch werden die monatlichen Energiekosten von derzeit 10.863,57 USD (Durchschnitt zwischen März 2023 und Februar 2024) auf etwa 6.458,50 USD gesenkt werden können. Auch die konventionellen Flutlichtanlagen auf den Beach-Fussballplätzen, dem Kunstrasen und dem Naturrasen wurden durch hocheffiziente LED-Leuchten ersetzt.

„Wir waren schon immer entschlossen, unseren Nationalmannschaften und dem Führungspersonal Einrichtungen nach internationalem Standard zur Verfügung zu stellen, und um dies zu erreichen, müssen wir auf dem neusten Stand sein. Heute ist der costaricanische Fussballverband Vorreiter in Lateinamerika, wenn es um die Nutzung sauberer Energie geht“, sagte Gustavo Araya, Generalsekretär des FCRF. „Durch die Installation dieser Solarpaneele sparen wir nicht nur eine beträchtliche Menge an Energie, sondern reduzieren auch unsere Auswirkungen auf die Umwelt erheblich. Dieses Projekt ist ein mutiger Schritt in eine grünere Zukunft, denn es symbolisiert unser Engagement, künftigen Generationen ein nachhaltiges Erbe zu hinterlassen.“

Auch bei der Beleuchtungsqualität gibt es erhebliche Vorteile. Die Beleuchtung des Strandfussballplatzes wurde von 150 auf 320 Lux erhöht, während die Beleuchtung des Kunstrasenplatzes von 100 auf 240 Lux erhöht wurde. Die Beleuchtung des Rasenfussballplatzes wurde von 250 auf 500 Lux erhöht, um die Mindestanforderungen für Stadien der zweiten Liga in Costa Rica zu erfüllen. Derek Canavaggio, Entwicklungskoordinator des FIFA-Regionalbüros in Panama, fügte hinzu: „Unter der Führung des costaricanischen Fussballverbandes macht die Region heute Fortschritte bei der Nutzung sauberer Energie, ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft. Mit der Installation von Solarzellen haben wir nicht nur den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten gesenkt, sondern auch unsere Umweltauswirkungen deutlich verringert. Dieses Projekt, das vom FIFA-Forward-Programm unterstützt wird, symbolisiert das Engagement der FIFA für Nachhaltigkeit und stärkt einen modernen und verantwortungsbewussten Verband, der künftigen Generationen ein grünes Erbe hinterlassen will.“

Positive langfristige Auswirkungen