Aserrí fördert Jugendfussball mithilfe des FIFA-Forward-Programms

Renovierung der Sportanlage des FC Aserrí abgeschlossen

Verbesserungen unter anderem an Kabinen, Tribünen und Beleuchtung

"Projekt bringt Kinder und Jugendliche zum Träumen"

In Vuelta de Jorco, einem ländlichen Distrikt mit Kaffeeplantagen im Kanton Aserrí, etwa 20 Kilometer südöstlich der costa-ricanischen Hauptstadt San José gelegen, wird sich das Leben vieler Fussballfans ändern. Um die jüngsten Vorgaben des Lizenzierungskomitees des costa-ricanischen Fussballverbands (FCRF) zu erfüllen, hat der FC Aserrí ein ehrgeiziges und umfassendes Sanierungsprojekt seiner Sportanlage einschliesslich Umkleidekabinen umgesetzt. Das Gemeinschaftsprojekt soll den Jugendfussball im Männer- und Frauenbereich in dieser Region Costa Ricas fördern und konkurrenzfähiger machen und wurde mit Unterstützung des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms, des örtlichen Elektrizitätswerks, der Gemeinde Asserí und des kantonalen Sportkomitees durchgeführt.

Aserri-Jugend darf dank FIFA Forward träumen 01:36

Freddy Arturo Quiros Campos, Projektleiter des FCRF, dazu: „Durch dieses Projekt werden die Bedingungen für den Fussball in einem ländlichen Gebiet abseits der grossen Metropolregion Costa Ricas verbessert. Es kommt nicht nur einem Profiklub der zweiten Liga zugute, sondern der gesamten Gemeinde, nämlich Kindern, Jugendlichen, Fans, Spielern und Spielerinnen.“ Er hob auch den wichtigen Beitrag unterschiedlicher Akteure zur Umsetzung des Projekts hervor. „Die Unterstützung der Experten vom FIFA-Regionalbüro in Panama ist ganz entscheidend für eine erfolgreiche Optimierung der Infrastruktur, denn abgesehen von der wirtschaftlichen Unterstützung bieten sie auch Beratung und Begleitung bei der Projektleitung in den Bereichen Planung, Umsetzung und Verwaltung des Bauvorhabens. Solche Aktionen zeigen, wie FIFA, FCRF, Klubs und öffentliche Institutionen gemeinsam die Förderung und Entwicklung des Fussballs und der ganzen Gesellschaft vorantreiben können.“

Im Rahmen des Projekts wurde eine Reihe beeindruckender Verbesserungen an der Sportanlage des FC Aserrí vorgenommen, der derzeit in der zweiten costa-ricanischen Liga aktiv ist und dessen Stadion rund 300 Zuschauer fasst. „Dank der Unterstützung der FIFA über ihr Forward-Programm verfügen wir jetzt in einem ländlichen Distrikt Costa Ricas bereits über Einrichtungen, von denen wir ohne das Forward-Programm nicht zu träumen gewagt hätten. Wir sind rundum zufrieden, dankbar und begeistert davon, dass unser Klub in die Infrastrukturinitiative aufgenommen wurde. Das unterstützt die wirtschaftliche und soziale Entwicklung dieser Gemeinde und macht die Menschen glücklich“, meint Carlos Solano, Präsident des FC Aserrí.

Der Kabinenbereich wurde umgestaltet, um angemessene und funktionale Räume für das Heimteam, die Gäste und Schiedsrichter zu schaffen. Die Kabine des Heimteams verfügt nun über einen Umkleidebereich mit Spind für jeden Spieler, vier Duschbereiche, zwei Toiletten und zwei Waschbecken auf einer Fläche von 40 m2. Das Gästeteam verfügt über die gleichen Einrichtungen auf einer Fläche von 35 m2. Für die Schiedsrichter stehen eine Umkleidekabine, zwei Duschbereiche, eine Toilette und ein Waschbecken auf 15 m2 bereit. Ausserdem gibt es noch einen 15 m2 grossen Lagerraum. Darüber hinaus wurde die bestehende Tribüne instand gesetzt und erweitert. Eine Überdachung, bestehend aus einer Metallkonstruktion und einem beschichteten Blechdach, bietet nun Schutz vor widrigen Witterungsbedingungen. Schliesslich wurde rund um das Stadion noch ein Maschendrahtzaun mit Metallkonstruktion gezogen, der zusätzliche Sicherheit bietet und das Stadion abgrenzt. Ein Tor bietet Fussgängern Zugang zum angrenzenden Basketballplatz, bei dem 30 Parkplätze, davon zwei für Personen mit eingeschränkter Mobilität zur Verfügung stehen