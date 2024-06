Spanien vorn, Frankreich rückt auf Platz zwei vor

Spanien noch immer Spitzenreiter der Frauenweltrangliste, Frankreich Zweiter

Nordmazedonien im Aufwind

Olympisches Fussballturnier in Paris im nächsten Länderspielfenster

Fast drei Monate sind seit der letzten Veröffentlichung der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste vergangen, und in diesem Zeitraum haben sage und schreibe 154 Länderspiele stattgefunden. In Afrika wurden Qualifikationsspiele für das Olympische Fussballturnier der Frauen Paris 2024 ausgetragen, während auf dem „alten Kontinent“ die Qualifikation für die UEFA-Frauen-Europameisterschaft 2025 auf dem Programm stand.

Diese Begegnungen sowie eine ganze Reihe Freundschaftsspiele haben für Veränderungen in der Weltrangliste gesorgt, unter anderem auch beim führenden Trio.

Spanien (1.) konnte seine Spitzenreiterposition festigen, hat allerdings mit Frankreich (2., plus 1) einen neuen Verfolger. Les Bleues sind an England (3., minus 1) vorbeigezogen und damit besser platziert als je zuvor. Deutschland (4., plus 1) ist in Lauerstellung hinter dem Spitzentrio, von dem die USA (5., minus 1) sich weiter entfernt haben.

Dahinter haben Schweden (6.) und Japan (7.) ihre Position gehalten. Kanada (8., plus 1), Brasilien (9., plus 1) und die DVR Korea (10., plus 1) verbessern sich jeweils um einen Platz und lassen die Niederlande (11., minus 3) hinter sich, die zum ersten Mal seit sieben Jahren nicht mehr unter den Top 10 sind.

Spitzenreiter Spanien Aufsteiger in die Top 10 DVR Korea (10.) Absteiger aus den Top 10 Niederlande (11,) Spiele insgesamt 154 Teams mit den meisten Spielen Mehrere (4 Spiele) Grösster Aufsteiger nach Punkten Belarus (plus 31.91 Punkte) Grösster Aufsteiger nach Rängen Nordmazedonien (plus 12 Ränge) Grösster Absteiger nach Punkten Zypern (minus 32.71 Punkte) Grösster Absteiger nach Rängen Moldavien (minus 9 Ränge) Neu rangierte Teams - Nicht mehr rangierte Teams -

Montenegro (85., plus 4) und El Salvador (90., plus 7) haben unter den Top 100 beeindruckende Fortschritte zu verzeichnen, während Belarus (55., plus 2) in diesem Quartal der grösste Aufsteiger nach Punkten ist (plus 31,91 Punkte). Den spektakulärsten Sprung nach Rängen vollbrachte jedoch Nordmazedonien (123., plus 12) nach Siegen in Lettland und Moldawien.

Neben Nordmazedonien erreichen fünf weitere Nationalteams ihre beste Gesamtpunktzahl, nämlich Spanien, Sambia, Puerto Rico, El Salvador und die DR Kongo. Sambia (64., plus 1) kann gleich einen Doppelschlag verbuchen, denn das Team erreicht auch die beste Platzierung aller Zeiten in einer Rangliste, die sich angesichts der anstehenden Olympiade in Paris bald weiter verändern dürfte.

Die komplette Rangliste ist hier zu finden.