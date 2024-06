Der irakische Frauenfussball setzt seinen Wandel fort

Der Irak ist das jüngste Land, das in die FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Frauen aufgenommen wurde.

Die Nation im Nahen Osten hat große Anstrengungen unternommen, um das Spiel weiter zu entwickeln

FIFA Forward hat seinen Teil zu diesem Prozess beigetragen

Im Juli 2023 begann für den irakischen Frauenfussball eine neue Ära. Mit Unterstützung des FIFA-Forward-Programms veranstaltete der irakische Fussballverband (Iraq Football Association (IFA)) in der Stadt Duhok ein Futsal-Turnier mit 140 Spielerinnen aus zehn Mannschaften. Dieses historische Ereignis war jedoch nur der erste Schritt in der Gesamtstrategie des IFF, die Beteiligung von Frauen am Fussball zu erhöhen und Mädchen aus verschiedenen Teilen des Landes die Möglichkeit zu geben, den Fussball zu spielen.

"Wir haben mit Futsal begonnen, aber unser Ziel ist es, Brücken zu bauen, die die Frauen schließlich zum 11er-Fussball führen", sagte Dr. Rasha Talib, Mitglied des IFA-Exekutivkomitees. Jetzt, weniger als ein Jahr später, ist dieses Ziel erreicht, wie die symbolträchtige Aufnahme der Nationalmannschaft in die März-Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Frauen-Weltrangliste beweist.

Die Aufnahme des Iraks in die Rangliste auf Platz 172 war ein bedeutendes Ereignis und ein greifbarer Beweis für die Fortschritte, die der Frauenfussball in unserem Land gemacht hat", erklärt Sarah Sahebkran, Stürmerin der Nationalmannschaft.

"Der Irak hat jetzt einen Platz auf der Landkarte des Frauenfussballs. Diese Platzierung verschafft ihm mehr Sichtbarkeit und Anerkennung auf lokaler und internationaler Ebene. Es wird die Menschen motivieren, uns zu unterstützen und noch mehr Mädchen und Frauen zum Fussballspielen ermutigen", fährt sie fort. "Es könnte auch mehr Möglichkeiten bieten, an internationalen Turnieren teilzunehmen und voranzukommen sowie der Gleichstellung der Geschlechter im Sport und insbesondere im Fussball ein Stück näher zu kommen."

Das ultimative Ziel ist es, Talente für die Nationalmannschaften in allen Altersgruppen, einschließlich der Senioren, bereitzustellen. Dr. Rasha Talib Mitglied des IFA-Exekutivkomitees

In jedem Fall hat der IFA keine Mühen gescheut, um die Disziplin zu entwickeln. Er hat insbesondere die Einrichtung mehrerer Meisterschaften in allen Alterskategorien vorangetrieben. "Während dieser Umstellung haben wir ein elektronisches Kontrollsystem eingeführt, um die Wettbewerbe in jeder Phase zu verwalten", erklärt Dr. Rasha Talib. "Dieses System gewährleistet die Einhaltung der geltenden Vorschriften für die teilnehmenden Vereine, die Spieler, den Verband und die Schiedsrichter."

Da nicht viele irakische Frauen aus logistischen Gründen oder aufgrund mangelnder Infrastruktur Fussball spielen wollten oder konnten, diente ihnen Futsal lange Zeit als Alternative. Und obwohl es Brücken zwischen Futsal und dem 11-Spieler-Spiel gibt und auch weiterhin geben wird, da einige wenige in beiden Disziplinen international spielen können, hat der Verband darauf geachtet, nicht alles auf eine Karte zu setzen.

Frauenfussball-Wettbewerb des irakischen Fussballverbands 02:06

"Futsal und 11-Fussball unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht und weisen nur wenige Gemeinsamkeiten auf. Unser aktueller Strategieplan zielt darauf ab, zwischen Futsal-Spielerinnen und ihren 11-Kolleginnen auf allen Ebenen zu unterscheiden, auch in den nationalen Ligen und Nationalmannschaften", sagt Dr. Talib.

"Durch die Verbreiterung der Spielerbasis wollen wir einen starken Pool von Talenten schaffen, die in den Nationalmannschaften beider Disziplinen gute Leistungen erbringen können. Dieser Ansatz gewährleistet eine spezialisierte Entwicklung und Spitzenleistungen in jedem Bereich", fügt sie hinzu.

Der Hunger und das Potenzial sind vorhanden, und Sarah Sahebkran ist das beste Beispiel dafür. Die talentierte und von einem unbändigen Wunsch, Fussball zu spielen, getriebene neue Nationalspielerin musste ihr Heimatland vor einigen Jahren aufgrund mangelnder Perspektiven verlassen. Um ihrer Leidenschaft nachgehen zu können, ging sie nach Spanien, um für den Amateurverein Club Deportivo El Campello zu spielen, für den sie noch heute auf dem Platz steht. Jetzt, da der Frauenfussball im Irak endlich in Schwung kommt, ist sie sozusagen zurück und bereit, die Farben ihres Landes zu verteidigen.

"Im Januar 2024 wurde ich in die Nationalmannschaft berufen, um am Turnier des Westasiatischen Fussballverbands (WAFF) in Dschidda (Saudiarabien) teilzunehmen. Ich war sehr stolz darauf, mein Land in der Nationalmannschaft vertreten zu dürfen, obwohl ich auch in Spanien die Fahne für mein Land hochhalten möchte", sagt sie. "Ich spiele jetzt seit 15 Jahren Fussball und kann es kaum erwarten, die Möglichkeiten zu entdecken, die die Zukunft für mich bereithält!"

Und in diese Zukunft setzt sie große Hoffnungen. "Ich glaube, dass ich eine große Zukunft im Fußball habe. Ich möchte weiterhin mit der Nationalmannschaft an Turnieren teilnehmen, unsere Leistungen auf der internationalen Bühne verbessern und die Herzen unserer Fans gewinnen", sagt sie und ist entschlossen, die Erfahrungen, die sie in Spanien sammelt, in den Dienst ihrer Nationalmannschaft zu stellen. Der IFA bemüht sich ihrerseits darum, dass seine Spielerinnen nicht mehr nach Spanien oder sonstwohin fliegen müssen, um ihrer Leidenschaft für den Fussball nachzugehen. Neben der Einrichtung der oben genannten Ligen will der Verband "Foren und Akademien schaffen, um den Fussball in allen Regionen des Landes zu fördern und das Angebot zu erweitern.“

"Mit dieser Initiative wird das kritische Problem des Spielermangels angegangen. Das ultimative Ziel ist es, Talente für die Nationalmannschaften in allen Altersgruppen, einschließlich der Senioren, bereitzustellen."