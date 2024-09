Sieg, Geschichte und Hoffnung für San Marino

San Marino besiegte Liechtenstein am 5. September mit 1:0 und feierte damit einen historischen Sieg

La Serenissima beendete eine Serie von 140 Spielen ohne Sieg

Ein vielversprechender Erfolg für das Team, das in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste auf dem letzten Platz steht

„Es ist nicht leicht, seine Gefühle zu unterdrücken, ich fühle mich immer noch wie im siebten Himmel", sagte Mittelfeldspieler Nicko Sensol in einem Gespräch mit der FIFA nach dem 1:0-Sieg gegen Liechtenstein in der UEFA Nations League am 5. September. Sensoli war der einzige Torschütze des Spiels.

Und diese Worte sagen alles.

Mit diesem Sieg wurde endlich eine Serie von 140 Spielen ohne Sieg beendet. Tatsächlich ist es der erste Sieg der Blau-Weißen seit 20 Jahren, seit sie im April 2004 denselben Gegner mit demselben Ergebnis besiegten. Diese düstere Ergebnisreihe hatte unglückliche Auswirkungen auf die FIFA-Rangliste der Serenissima, die sie viele Jahre lang auf dem letzten Platz der Rangliste belassen hat.

Trotz des jüngsten Aufschwungs in San Marino konnte das Land in der FIFA-Weltrangliste im September keinen Platz gutmachen: Es liegt weiterhin auf Platz 210, obwohl es 6,41 Punkte gesammelt hat. Doch der Sieg über Liechtenstein reichte aus, um eine ganze Nation glücklich und Sensoli zum Nationalhelden zu machen.

„Viele der erfahreneren Spieler in der Mannschaft haben jahrelang von diesem Moment geträumt“, erklärt der Mittelfeldspieler. “Einige von ihnen nähern sich dem Ende ihrer Karriere, und so etwas zu erreichen, kann ihnen nur Freude und Glück bringen. Deshalb bin ich so leidenschaftlich. Wir alle haben es verdient, Teil dieses Moments zu sein.“

Natürlich gebührt der Verdienst zunächst den Spielern und dem Trainerteam, aber das von Sensoli erwähnte „Alle“ könnte noch etwas weiter gefasst werden, insbesondere angesichts der Bemühungen des Fussballverbands von San Marino (FSGC), den Sport weiterzuentwickeln. Die von ihm betriebene Fussballakademie – aus der Sensoli selbst hervorgegangen ist – ist das beste Beispiel dafür.

„Wir sehen bereits positive Ergebnisse“, erklärt Sensoli, der noch nicht einmal geboren war, als San Marino sein letztes Spiel gewann. Das Gleiche gilt für die vielversprechenden Nationalspieler Nicolas Giacopetti (18), Matteo Valli Casadei (19) und Tommaso Benvenuti (18), die alle Absolventen dieser Akademie sind. Es ist offensichtlich, dass der FSGC der Nationalmannschaft durch seine Jugendarbeit neues Leben eingehaucht hat. Das Gleiche gilt für ihre Einrichtungen.

Das Stadio di Acquaviva wurde modernisiert und verfügt nun über einen Kunstrasenplatz, Umkleideräume, eine überdachte Tribüne mit 480 Sitzplätzen und eine Futsal-Arena mit 1.000 Sitzplätzen. An anderen Standorten – in Montegiardino und Faetano – werden derzeit Arbeiten durchgeführt, und auch diese werden in naher Zukunft mit Kunstrasen ausgestattet. Darüber hinaus wurde ein Infrastrukturplan für das San-Marino-Stadion auf den Weg gebracht, der die Renovierung der Umkleideräume und Tribünen umfasst. All diese Projekte werden vom FSGC vorangetrieben und durch das FIFA Forward Programme unterstützt.