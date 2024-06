Podest bleibt unverändert, Liberia rückt vor

Argentinien weiterhin in Front

Platztausch hinter dem Spitzentrio

Liberia grösster Aufsteiger

Seit der letzten Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste im April war einiges los im Weltfussball, von Qualifikationspartien für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in der CAF, der AFC und der Concacaf bis zu Vorbereitungsspielen auf die UEFA EURO 2024, die CONMEBOL Copa América 2024 und die Ozeanienmeisterschaft der OFC. Nicht weniger als 187 Länderspiele wurden in diesem Zeitraum ausgetragen, mit beträchtlichen Auswirkungen auf die Rangliste.

Zwar bleibt auf dem Podest alles beim Alten: Argentinien (1) führt die Rangliste weiterhin an, gefolgt von Frankreich (2) und Belgien (3). Eine Veränderung gab es dagegen direkt hinter dem Spitzentrio, haben doch Brasilien (4, plus 1) und England (5, minus 1) die Plätze getauscht. Ihre Ränge gehalten haben Portugal (6), die Niederlande (7) und Spanien (8). Kroatien (9, plus 1) überholt Italien (10, minus 1), das aber in den Top Ten verbleibt.

Zu zahlreichen, teils deutlich markanteren Verschiebungen kam es in den restlichen Top 100. Boden gutgemacht haben insbesondere Ghana (64, plus 4), Honduras (78, plus 4), Haiti (86, plus 4), Curaçao (87, plus 4) und Benin (91, plus 6). Der grösste Sprung in diesem Bereich der Rangliste gelang jedoch Namibia (97, plus 9).

Viel Bewegung auch in der zweiten Tabellenhälfte: Nach guten Leistungen klar zulegen konnten Mosambik (103, plus 7), Madagaskar (104, plus 5), die DVR Korea (110, plus 8), der Sudan (121, plus 6), Nicaragua (130, plus 5) und Gibraltar (198, plus 5). Grösster Aufsteiger des Quartals ist jedoch Liberia (142, plus 10), das 2024 weiter ungeschlagen bleibt.

Spitzenreiter Argentinien (unverändert) Aufsteiger in die Top 10 - Absteiger aus den Top 10 - Spiele insgesamt 187 Teams mit den meisten Spielen Dominica, St. Vincent und die Grenadinen (je vier Spiele) Grösster Aufsteiger nach Punkten Liberia (plus 37,47 Punkte) Grösster Aufsteiger nach Rängen Liberia (plus 10 Ränge) Grösster Absteiger nach Punkten Äquatorial-Guinea (minus 47,53 Punkte) Grösster Absteiger nach Rängen Äquatorial-Guinea (minus 10 Ränge) Neu rangierte Teams - Nicht mehr rangierte Teams - Inaktive Teams (nicht rangiert) Eritrea

Noch nicht in die Wertung eingeflossen sind Partien im Rahmen der aktuell laufenden Kontinentalwettbewerbe in Europa und Ozeanien.

Die komplette Rangliste ist hier zu finden.