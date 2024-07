FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste: Argentinien festigt den Spitzenplatz

Mit dem Gewinn der Copa América konnte Argentinien (1.) den Platz als Weltranglistenerster weiter festigen. Frankreich (2.) belegt nach dem Erreichen der Halbfinalrunde bei der UEFA EURO 2024 weiterhin Platz zwei. Spanien (3., plus 5 Plätze) gelingt durch den Titelgewinn in Europa der Sprung in die Top 3. Der unterlegene Finalist England (4., plus 1 Platz) folgt nun unmittelbar hinter den Podiumsplätzen, von denen sich Brasilien (5., minus 1 Platz) etwas entfernt.

Belgien (6., minus 3 Plätze) ist aus den Top 5 heraus gefallen. Es folgen die Niederlande (7.) und Portugal (8., minus 2 Plätze). Kolumbien (9., plus 3 Plätze) kann sich nach dem gegen die Albiceleste verlorenen Finale mit dem erneuten Vorstoss in die Top 10 trösten, die durch Italien (10., unverändert) komplettiert werden. In den Top 50 machen insbesondere zwei Nationalteams spektakuläre Sprünge, nachdem beide das Viertelfinale der jeweiligen Kontinentalmeisterschaft erreicht haben, nämlich die Türkei (26., plus 16 Plätze) und Venezuela (37., plus 17 Plätze). Ebenfalls bemerkenswert sind die Verbesserungen von Panama (35., plus 8 Plätze) und von Kanada (40., plus 8 Plätze), die bei der Copa América mit starken Leistungen beeindruckten. Neuseeland (94., plus 13 Plätze) kehrt dank des Titelgewinns beim OFC Nationenpokal nach sieben Jahren wieder in die Top 100 der Weltrangliste zurück.