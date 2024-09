Brunei Darussalam und Samoa im Aufwind, San Marino in Feierlaune

Zu Veränderungen kam es nur ausserhalb der Top 15, wo Japan (16, plus 2), die IR Iran (19, plus 1) und Dänemark (20, plus 1) vorrücken. In den Top 50 machen Ägypten (31, plus 5), die Elfenbeinküste (33, plus 5), Tunesien (36, plus 5), Algerien (41, plus 5) und Griechenland (48, plus 6) am meisten Boden gut. Bolivien (83, plus 6), dem die grösste Verbesserung nach Punkten gelingt (plus 35,20), Kenia (102, plus 6) und St. Lucia (164, plus 6) machen ebenfalls einen grossen Sprung nach vorne. Die grössten Aufsteiger nach Punkten sind Brunei Darussalam (183, plus 7) und Samoa (185, plus 7), die dank ihren Siegen je sieben Plätze nach oben klettern.