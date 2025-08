Stärkung der Kapazitäten der Mitgliedsverbände durch Workshop zum Thema finanzielle Governance und Management

Die FIFA hat während der aktuell stattfindenden FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ in Indonesien einen zweitägigen Workshop zu finanzieller Governance in Jakarta durchgeführt.

Vertreter von 13 ost- und südostasiatischen Mitgliedsverbänden (MV) nahmen an dem Workshop teil, der darauf abzielte, die Kapazitäten der teilnehmenden MV in den Bereichen finanzielle Governance und Management weiter zu stärken.

In den zwei Zyklen des Programms seit der Lancierung 2016 wurden in sieben Jahren in den sechs Kontinental- und Regionalverbänden sowie in den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden insgesamt 2,8 Milliarden US-Dollar investiert.