FIFA-Klubmanagement-Seminare stärken Profifussball in Nicaragua und Suriname

Globale Initiative zur Unterstützung der Entwicklung und Professionalisierung von Klubs getreu den strategischen Zielen der FIFA für den Weltfussball 2023–2027

Enge Zusammenarbeit der FIFA mit den Mitgliedsverbänden FENIFUT und SVB

Seminare als Bestandteil des Engagements der FIFA für den Profifussball und die Zukunft des Sports in Nicaragua und Suriname

Im Rahmen ihres Engagements für die Fussballförderung in der Concacaf-Region führte die FIFA letzte Woche zwei FIFA-Klubmanagement-Seminare durch, je eines in Managua and Paramaribo, den Hauptstädten von Nicaragua und Suriname.

Die Seminare sind eine globale Initiative zur Unterstützung der Entwicklung und Professionalisierung von Klubs getreu den strategischen Zielen der FIFA für den Weltfussball 2023–2027 und bilden einen strategischen Bestandteil der FIFA-Vision zur Schaffung eines kompetitiveren und ausgewogeneren Fussballökosystems. Eine gut strukturierte Liga bietet Spielern, Trainern und Spieloffiziellen ein Wettbewerbsumfeld, in dem sie aufblühen können, und zieht zugleich Fans und Sponsoren an, was wiederum ihrem Wachstum förderlich ist.

Durch die Fokussierung auf Entwicklung, Professionalisierung und Wachstum des Klubfussballs will die FIFA sicherstellen, dass mehr Spieler, Klubs und Nationalteams auf höchster Ebene mithalten können, und so den Fussball sowohl regional als auch global auf eine neue Stufe hieven. Am Seminar in Managua war mit Manuel Quintanilla der Präsident des nicaraguanischen Fussballverbands (FENIFUT) zugegen, während in Paramaribo sowohl Mitchell Kisoor, der Präsident des Fussballverbands von Suriname (SVB), als auch Rolf Verwey, Vorstandsvorsitzender der Suriname Major League, zu den Teilnehmern zählten.

Die Seminare, die an zwei Tagen in Nicaragua und an drei Tagen in Suriname stattfanden, waren spezifisch auf die besonderen Herausforderungen zugeschnitten, die sich den Klubs im jeweiligen Land stellen. Vermittelt wurden Erkenntnisse aus Schlüsselbereichen wie Governance, Finanzen, Geschäftsentwicklung und Wettbewerbsmanagement, dies mit dem Ziel, das entsprechende Fachwissen der Teilnehmer zu erweitern und die Grundlage für ein erfolgreicheres Wirken ihrer Organisationen auf und neben dem Platz zu legen.

„Mithilfe der FIFA-Klubmanagement-Seminare treiben immer mehr Mitgliedsverbände die Professionalisierung ihrer Klubfussballökosysteme voran und setzen bewährte Managementstandards um. Mit den Seminaren in Nicaragua und Suriname, die von der FIFA in Zusammenarbeit mit dem FENIFUT und dem SVB organisiert wurden, anerkennen wir das ausgeprägte Potenzial für die Entwicklung des Fussballs in beiden Ländern“, sagte Ornella Bellia, Direktorin der FIFA-Subdivision für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball.

Der Profifussball ist ein Eckpfeiler der Förderung des Spiels und prägt nicht nur Klubs, sondern ganze Fussballökosysteme. Jair Bertoni FIFA-Regionaldirektor Amerika

„Der Klubfussball steht im Zentrum unseres Sports, und entsprechend will die FIFA Klubs aus allen Regionen ermöglichen, auf und neben dem Platz auf höchster Ebene mithalten zu können“, fügte sie an.