FIFA und Fussballverband von Indonesien führen weitere Gespräche

Die indonesische Regierung verspricht Investitionen in lokale Fussball-Infrastruktur

In Paris trafen der FIFA-Präsident und der Präsident des indonesischen Fussballverbands PSSI zusammen

FIFA-Präsident Gianni Infantino traf in Paris mit dem Präsidenten des indonesischen Fussballverbands (PSSI), Erick Thohir, zusammen. Die beiden diskutierten die nächsten Schritte der Entwicklung des indonesischen Fussballs, aufbauend auf dem Treffen in der vergangenen Woche in Katar.