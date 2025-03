Nigerianischer Fussballverband: Startschuss für den Bau neuer Unterkünfte und Spielfelder für Nationalteams mit FIFA-Forward-Mitteln

Grundsteinlegung in Nigerias Hauptstadt Abuja

Nigerias Nationalteams werden bald von erheblich verbesserten Anlagen profitieren. In der Hauptstadt Abuja hat der über Mittel aus dem FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm finanzierte Bau eines neuen technischen Zentrums mit Unterkünften für Spieler und neuen Spielfeldern begonnen.

Am Dienstag, 18. März, fand in Anwesenheit von Tajudeen Abbas, Sprecher des nigerianischen Repräsentantenhauses, Regierungsmitgliedern, nigerianischen Legenden und Funktionären des nigerianischen Fussballverbands (NFF) unter der Führung von Präsident Ibrahim Gusau die feierliche Grundsteinlegung statt.

Die neuen Anlagen umfassen das sogenannte „NFF-FIFA Players Hostel“ einen Unterkunftsblock für Spieler mit 68 Zimmern, davon 62 Einzelzimmer, vier Suiten und zwei Executive-Suiten plus Küche, Restaurant, Sauna, Besprechungsräume und Bankettsaal.

„Die aktuelle NFF-Führung wusste von Beginn an ganz genau, was mit den Mitteln aus FIFA Forward 3.0 passieren sollte. Vom Bau eines Hostels für Spieler und neuer Trainingsplätze wird nicht nur das Teammanagement profitieren, sondern wir werden in diesen Bereichen auch beträchtliche Kosten sparen. Dadurch stehen uns mehr Mittel für Kinderfussballprogramme zur Verfügung“, erklärte Gusau, der betonte, er sei entschlossen gewesen, dieses Projekt zum Abschluss zu bringen, um „ein Vermächtnis“ für den Fussball seines Landes zu hinterlassen.