Gianni Infantino: Vergabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaften 2030 und 2034 ein Zeichen der Stärke und Einheit

FIFA-Präsident Gianni Infantino unterstreicht Konsens bei Vergabeentscheidungen

Vergabe „bahnbrechend für die ganze Welt“

211 Mitgliedsverbände haben „wunderbaren Beitrag zur Geschichte geleistet“

Laut FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die FIFA mit der historischen Vergabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 2030 und 2034 ein Zeichen der Stärke und Einheit ausgesendet. Dabei unterstrich er, dass die Entscheidungen im Konsens getroffen worden seien – eine Seltenheit in einer geteilten Welt.

Beim virtuellen ausserordentlichen FIFA-Kongress, der unter Anwesenheit aller 211 FIFA-Mitgliedsverbände in Zürich (Schweiz) stattfand, wurden Marokko, Portugal und Spanien als Ausrichter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ bestimmt, wobei zu Beginn des Turniers drei Jubiläumsspiele in Argentinien, Paraguay und Uruguay stattfinden werden. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034™ wurde an Saudiarabien vergeben.

„Das ist bahnbrechend für die ganze Welt, und der wichtigste Punkt ist, dass all diese Entscheidungen über die WM-Gastgeber in Abstimmung, durch einen Konsens, einen Kompromiss zwischen allen Beteiligten getroffen wurden“, so Infantino.

Ausserordentlicher FIFA-Kongress 2024 | FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Eine große Botschaft der Einigkeit“ 01:55

Da die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in Kanada, Mexiko und den USA stattfindet, erhalten von 2026 bis 2034 fünf Konföderationen – und zehn Mitgliedsverbände – die Möglichkeit, als Turniergastgeber zu fungieren.

„Wir starten 2026 in Nordamerika, dann geht es 2030 weiter nach Südamerika und ebenfalls nach Afrika und Europa und dann 2034 nach Asien“, so der FIFA-Präsident weiter. „Das ist ein grossartiges Zeichen der Einheit, ein Zeichen der Stärke und der Stabilität der FIFA und der gesamten Fussballgemeinschaft. Hier wird Geschichte geschrieben, wie sie schöner kaum sein könnte, und dieses schöne Kapitel für den Fussball, die Einheit und die Menschlichkeit dürfte in den Geschichtsbüchern einige Seiten füllen.“

„Die 211 FIFA-Mitgliedsverbände – die FIFA-Länder – haben einen wunderbaren Beitrag zur Geschichte geleistet – nicht nur für den Fussball, sondern auch für die ganze Gesellschaft in einer geteilten Welt. In einer Welt, in der sich scheinbar niemand mehr auf etwas einigen kann, haben wir es geschafft, uns auf etwas so Wichtiges wie die Gastgeber der [FIFA] Fussball-Weltmeisterschaft, genauer gesagt von zwei [FIFA] Fussball-Weltmeisterschaften, zu einigen, nämlich für die Auflagen von 2030 und 2034.“

Ausserordentlicher FIFA-Kongress 2024 | FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Wir bringen die Kontinente zusammen“ 03:47

Der FIFA-Präsident betonte noch einmal, wie wichtig es sei, das 100-jährige Bestehen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gebührend zu feiern, die 1930 in Uruguay zum ersten Mal ausgetragen wurde. Damals waren 13 Teams von drei Kontinenten an den Start gegangen.

„Die WM 2030 ist ein unglaubliches Fussballfest, das mit drei [Jubiläums]spielen in Südamerika beginnt und dann auf zwei Kontinenten fortgesetzt wird, die sehr viel für den Fussball bedeutet haben und weiterhin bedeuten: Europa und Afrika. [Die Gastgeber heissen] Marokko, Spanien und Portugal: Das ist mit Blick auf die Zukunft für alle ein wichtiges Zeichen der Einheit“, erklärte er.

„Das erste Spiel der [FIFA] Fussball-Weltmeisterschaft 2030, des 100-jährigen Jubiläums, findet im Centenario-Stadion statt, genau dort, wo das erste WM-Finale ausgetragen wurde, in dem Uruguay sich bekanntlich gegen Argentinien durchgesetzt hat.“

Es folgt eine weitere neue Erfahrung in Saudiarabien, einem Land, das sich laut dem FIFA-Präsidenten der Welt öffnet. „Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wird dort definitiv auch ein Motor für gesellschaftliche Verbesserungen und Veränderungen sein. Wir werden alle gemeinsam darauf hinarbeiten, dass [das Land] noch weltoffener wird, und dafür sorgen, dass die Welt Saudiarabien und dessen Gastfreundschaft einschliesslich der grossartigen Landschaft, Kultur und Kulinarik sieht. Alles, was nicht nur Fussballfans, sondern alle Menschen weltweit lieben.“