Versprechen des FIFA-Präsidenten an WM-Spielorte: WM 2026 als globaler Stimmungsaufheller

Gianni Infantino gegenüber Vertretern der 16 Spielorte: „Sie bereiten den USA, Kanada und Mexiko ein einzigartiges Erlebnis“

Zweitägiges Seminar zu verschiedenen organisatorischen Themen in der FIFA-Niederlassung in Miami (USA)

Über fünf Millionen Fans in Nordamerika und sechs Milliarden weltweit beim auf 48 Teams erweiterten Turnier im nächsten Jahr erwartet

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Vertretern der 16 Spielorte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ versichert, dass sich die ausgelassene Stimmung, die sie für die Fans während des Turniers schaffen, positiv auf die Welt auswirken werde.

Am Montag, 27. Januar 2025, sind es noch genau 500 Tage, bis Gastgeber Mexiko am Donnerstag, 11. Juni 2026, im Aztekenstadion das Turnier eröffnet. Dieses Spiel bildet den Auftakt zu einem 39-tägigen globalen Fussballfest, zu dem mehr als fünf Millionen Fans in Kanada, Mexiko und den USA erwartet werden. Weltweit werden weitere sechs Milliarden Menschen die 104 Spiele verfolgen.

Mit der Aufstockung des Wettbewerbs von 32 auf 48 Teams werden mehr Fans in mehr Ländern als je zuvor mit ihren Teams mitfiebern. Alle sind gespannt, wer nach dem Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, im New-York-New-Jersey-Stadion die magische Trophäe in die Höhe stemmen darf. Der FIFA-Präsident zeichnete den Spielortvertretern ein lebhaftes Bild vom einmaligen Fussballfest, für das sie die Bühne bereiten.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist bekanntermassen viel mehr als nur ein Sportereignis. Es ist ein einzigartiges gesellschaftliches Phänomen, das Menschen aus aller Welt zusammenbringt“, sagte Infantino zu Beginn des zweitägigen Seminars für die Spielorte im FIFA-Büro in Miami (USA).

„In dieser Welt, in der so viele schreckliche Dinge passieren, können wir gemeinsam mit dieser Veranstaltung weltweit die Stimmung heben und unglaublich viele Emotionen hervorrufen, ganz egal, ob man gewinnt oder verliert. Wir leben von Emotionen und Leidenschaft.“

„Kinder, Eltern, Grosseltern, Grossmütter, Grossväter, Enkelkinder, Jungen und Mädchen feiern hier in Nordamerika gemeinsam während etwas mehr als einem Monat den Fussball. Dass wir dieses Ereignis gestalten und ein Teil davon sein können, ist ein riesiges Privileg. Ich verspreche Ihnen, dass sich die Welt für immer an diese besondere FIFA Fussball-Weltmeisterschaft erinnern wird, denn sie wird unglaublich werden.“

Beim Seminar können Vertreter der drei Gastgeberländer und der Spielorte ihre Vorbereitungen in verschiedensten Bereichen, wie Ticketing, Hospitality, Transport, Sicherheit, Fanerlebnis oder FIFA Fan Festival™, abstimmen. Die Spielorte können sich so noch stärker darauf konzentrieren, allen – von den Fans bis hin zur d lokalen Bevölkerung – ein historisches Turnier zu bieten.

„Das Wichtigste ist natürlich, dass wir alle Spass haben, denn wenn wir Spass haben, werden auch die Besucherinnen und Besucher Spass haben, und zwar noch viel mehr. Wir und Sie als Spielortvertreter haben gemeinsam das Ziel, das Leben der Menschen nachhaltig zu verändern“, so der FIFA-Präsident.