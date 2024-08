Verbandspräsident erklärt Gianni Infantino: São Tomé und Príncipe braucht mehr Infrastruktur

Domingos Monteiro, Präsident des Fussballverbandes von São Tomé und Príncipe (FSF), hat Gianni Infantino im FIFA-Büro in Paris besucht. Ganz oben auf der Tagesordnung stand der Bedarf des Inselstaats an einer besseren Fussball-Infrastruktur.

Der FSF-Präsident kam in Begleitung seines Vizepräsidenten Adalberto Catambi. Er gab zu Protokoll, er wolle das Nationalstadion aufwerten und neue Anlagen bauen lassen – um den Fussball an der Basis noch besser zu fördern. Der FIFA-Präsident erinnerte sich indes an seinen Besuch auf dem Inselstaat im Jahr 2018.