Übergabe der Trophäe der Futsal-Weltmeisterschaft 2024™ in Paris

Gianni Infantino übergab die Trophäe an Ravshan Irmatov, Vizepräsident des Fussballverband von Usbekistan, und Sportminister Adkham Ikramov

Usbekistan richtet als erstes zentralasiatisches Land die Endrunde eines FIFA-Turniers aus

Das Event mit 24 Teams findet vom 14. September bis 6. Oktober 2024 statt

Die Vorbereitungen für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024, das erste FIFA-Turnier in Zentralasien, erreichten mit der Übergabe der Trophäe an die Gastgebernation Usbekistan im FIFA-Büro in Paris einen weiteren Meilenstein.

FIFA-Präsident Gianni Infantino übergab die Trophäe an Ravshan Irmatov, den Vizepräsidenten des Fussballverbands von Usbekistan und ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Nationalen Olympischen Komitees (NOK), und Adkham Ikramov, den Sportminister der Republik Usbekistan. Bei der Übergabe waren zudem der Generalsekretär des usbekischen NOK Oybek Kasimov und der Vizepräsident des asiatischen olympischen Rates Otabek Umarov zugegen.

An der zehnten Auflage des Turniers nehmen 24 Teams teil. Afghanistan, Tadschikistan, Neuseeland und Frankreich feiern ihr Turnierdebüt. Portugal will den vor drei Jahren in Litauen gewonnen Titel verteidigen. Das Turnier findet vom 14. September bis 6. Oktober 2024 in drei Spielorten statt, nämlich Andijon, Buchara und Taschkent.

Die Auslosung für das Turnier fand am 26. Mai 2024 auf dem atemberaubenden Registan-Platz statt, einer UNESCO-Welterbestätte in der Stadt Samarkand an der historischen Seidenstrasse.

„In unserem Büro in Paris haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht, als ich dem usbekischen Sportminister Adkham Ikramov und dem Vizepräsidenten des usbekischen Fussballverbands Ravshan Irmatov die offizielle Trophäe übergab“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Ich habe ihnen für die grossartige Arbeit gedankt, die sie bei der Vorbereitung dieses historischen Ereignisses geleistet haben, und ich habe ihnen selbstverständlich viel Glück gewünscht. Einen Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, haben wir bereits bei der Auslosung im Mai vor einer überaus spektakulären Kulisse in Samarkand bekommen. Ich freue mich sehr auf eine fantastische Veranstaltung in diesem beeindruckenden und wunderschönen Land.“

Die usbekische Delegation machte auch einen Rundgang durch die Ausstellung des FIFA-Büros, in der auch ein Stück aus Usbekistan zu finden ist, das früher von Irmatov genutzt wurde, der als Schiedsrichter an drei FIFA WM-Endrunden zum Einsatz kam.