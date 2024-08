Treffen Infantinos mit Vertretern der COSAFA-Mitgliedsverbände: FIFA-Forward bewegt viel

FIFA-Präsident Gianni Infantino traf sich am Montag in der französischen Hauptstadt Paris mit den führenden Köpfen der Mitgliedsverbände der Seychellen, Komoren sowie von Mauritius und Madagaskar. Auf der Tagesordnung standen die Fortschritte des dortigen Fussballs durch das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm .

„Ich habe mich gefreut, die Präsidenten der Mitgliedsverbände der Seychellen, Komoren sowie von Mauritius und Madagaskar in der FIFA-Niederlassung in Paris zu treffen und mit ihnen über Fussballförderung zu sprechen“, so Infantino.