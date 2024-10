Gianni Infantino bekennt sich zu sicheren Stadien bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit insgesamt 32 Teams und 63 Spielen findet vom 15. Juni bis zum 13. Juli in zwölf Spielorten in den USA statt. Gemeinsam mit Kanada und Mexiko werden die USA ein Jahr später auch die auf 48 Teams vergrösserte FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ veranstalten. Gespielt wird in insgesamt 16 Städten. Bei beiden Turnieren werden Millionen von Fans aus aller Welt erwartet.

„Die FIFA, die sechs Konföderationen und die 211 FIFA-Mitgliedsverbände haben die Pflicht, für sichere und einladende Fussballstadien zu sorgen, in denen sich die Fans frei äussern können, solange sie niemanden damit in Gefahr bringen“, sagte Gianni Infantino in einer Videoansprache zu den Delegierten beim Seminar in Atlanta (USA).