Gianni Infantino erwartet „spektakuläre“ FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034™ in Saudiarabien

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Saudiarabien 2034™ wird das erste WM-Turnier mit 48 Teams sein, das in einem einzigen Gastgeberland stattfindet. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ findet in Kanada, Mexiko und den USA statt, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™, die das 100-jährige Jubiläum des Weltturniers markiert, wird von Marokko, Portugal und Spanien gemeinsam ausgerichtet, (wobei zu Beginn der Endrunde drei Jubiläumsspiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay stattfinden).

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034, gewissermassen die erste in einem neuen WM-Jahrhundert, wird eine spektakuläre Veranstaltung werden. Die von Saudiarabien eingereichte Bewerbung ist wirklich unglaublich“, so Infantino nach der Entscheidung über die Vergabe der Turnierauflage von 2034, die vom FIFA-Rat beantragt und von allen Konföderationen unterstützt wurde.

„Die Rückkehr zu einem einzigen Ausrichter für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft mit 104 Spielen wird auch für die Fans einzigartig sein, die in Saudiarabien ganz einfach von einem Spielort zum anderen reisen können. Es gibt also vieles, auf das wir uns freuen können. Das ist bahnbrechend für die ganze Welt, und der wichtigste Punkt ist, dass all diese Entscheidungen über die WM-Gastgeber in Abstimmung, durch einen Konsens, einen Kompromiss zwischen allen Beteiligten getroffen wurden.“