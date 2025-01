FIFA-Präsident feiert Beginn der Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in New York

Ansprache des FIFA-Präsidenten zum Auftakt der Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in den USA

Zusammen mit Tiffany & Co. entworfene Trophäe für Gianni Infantino ein Meisterwerk, das bestens zu diesem Turnier passt, das so inklusiv wie nie zuvor ist

Tournee der Trophäe durch die Städte aller 32 teilnehmenden Klubs vor dem Start der ersten Ausgabe der neuen Klub-WM am 14. Juni 2025

FIFA-Präsident Gianni Infantino sieht in der Trophäe der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ den Beginn einer neuen Ära, wie er in seiner Ansprache in New York zum offiziellen Auftakt der Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ erklärt hat. Fans rund um die Welt haben bei der Tournee die einzigartige Möglichkeit, den prestigeträchtigsten Preis im globalen Klubfussball mit eigenen Augen zu bestaunen.

Die neue Trophäe, die von der FIFA entworfen und zusammen mit dem renommierten internationalen Schmuckhersteller Tiffany & Co. hergestellt wurde, besucht in den kommenden Monaten die Städte aller 32 teilnehmenden Klubs und wird die Fans damit noch mehr für dieses absolut inklusive, leistungsbasierte Turnier begeistern.

Die erste Ausgabe der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ beginnt am Samstag, 14. Juni, in Miami. Gespielt wird in zwölf Stadien in elf US-Städten. Höhepunkt ist zweifellos das Finale am Sonntag, 13. Juli, im MetLife-Stadion in New York/New Jersey, bei dem der neue Weltmeister die unnachahmliche Trophäe, die dem grössten Spektakel im Klubfussball alle Ehre macht, in die Höhe stemmen wird.

„Willkommen bei dieser besonderen Veranstaltung heute Abend zum Auftakt der Tournee dieser wunderschönen Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft“, sagte der FIFA-Präsident am Donnerstag vor Gästen zum Tourneestart im Flagship-Store von Tiffany & Co in Manhattan. Zugegen waren u. a. Phil Murphy, Gouverneur von New Jersey, NBA-Kommissar Adam Silver, zahlreiche FIFA-Legenden, Vertreter der an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ teilnehmenden Teams sowie Popstar Robbie Williams, der bei der Veranstaltung live auftrat.

„Es ist nicht einfach eine Trophäe, sondern ein Meisterwerk, ein Juwel. Um dieses Juwel zu schaffen, mussten wir ein Team bilden – auch weil der Fussball ein Teamsport ist. Wir bildeten ein Team mit den Besten, den Meistern der Schmuckkunst. Aus diesem Grund sind wir heute Abend bei Tiffany in New York.“

Wir schreiben Geschichte. Gianni Infantino FIFA-Präsident

„Wir beginnen eine neue Ära und schreiben heute Abend hier in New York mit dieser wunderschönen Trophäe Geschichte. In 100 Jahren, wenn wir wieder bei Tiffany den 100. Jahrestag der Lancierung der Trophäe feiern werden – vielleicht nicht physisch, sondern irgendwo da oben –, werden sie über heute Abend reden.“

FIFA-Präsident feiert Beginn der Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in New York City Previous 01 / 06 FIFA President Gianni Infantino poses next to the FIFA Club World Cup trophy at the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy Tour launch in New York, United States 02 / 06 FIFA President Gianni Infantino and music icon Robbie Williams pose for a group photo at the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy Tour launch in New York, United States 03 / 06 FIFA President Gianni Infantino talks to Tiffany & Co. CEO Anthony Ledru at the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy Tour launch in New York, United States 04 / 06 FIFA President Gianni Infantino and Robbie Williams on stage during the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy Tour launch in New York, United States 05 / 06 FIFA President Gianni Infantino at the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy Tour launch in New York, United States 06 / 06 FIFA President Gianni Infantino and Tiffany & Co. CEO Anthony Ledru pose next to the FIFA Club World Cup trophy at the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy Tour launch in New York, United States Next

„Nach 63 mitreissenden Fussballspielen zwischen dem 14. Juni und 13. Juli in zwölf Stadien in elf Städten werden wir in der 150-jährigen Geschichte des Klubfussballs erstmals wissen, wer der wahre Weltmeister ist. Es ist der Beginn einer neuen Ära.“

DAZN wird das Turnier weltweit exklusiv und kostenlos übertragen und so gemäss Gianni Infantino Milliarden von Fussballfans auf der ganzen Welt begeistern wird. Tickets für alle 63 Spiele der bahnbrechenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, die Millionen in die Stadien ziehen wird, sind auf FIFA.com/tickets erhältlich.